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Países Bajos

Detuvieron a un sujeto que planeaba atentar contra dos de las hijas de la reina Máxima Zorreguieta

El sospechoso, un hombre de 33 años, habría preparado un ataque contra la heredera al trono, la princesa Amalia, de 22 años, y su hermana Alexia, de 20. Tenía en su casa dos hachas con los nombres de las princesas escritos en ellos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un hombre de 33 años que planeaba un atentado contra dos de las princesas neerlandesas, hijas de la reina Máxima, fue detenido en Países Bajos y la semana próxima declarará ante la fiscalía.

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Todo lo que rodea al caso se mantiene en un absoluto hermetismo y ni siquiera se divulgaron el lugar o la fecha de la detención. Tampoco la identidad del sospechoso se ha hecho pública, en cumplimiento de la normativa neerlandesa de privacidad.

Sin embargo, algunos detalles se conocieron a partir de la resolución judicial publicada en la página web de la Fiscalía de La Haya, donde puede leerse que el sospechoso habría preparado un ataque contra la heredera al trono, la princesa Amalia, de 22 años, y su hermana Alexia, de 20, en La Haya el pasado febrero.

"El sospechoso estaba presuntamente en posesión de dos hachas a principios de febrero, en las que figuraban las palabras 'Alexia', 'Mossad' y 'Sieg Heil' (una consigna vinculada al régimen nazi), y también tenía una hoja escrita a mano con las palabras 'Amalia', 'Alexia' y 'Baño de sangre'", señala el documento judicial.

A partir de estos indicios, las autoridades consideraron que el sospechoso tenía la intención de atentar contra la heredera al trono y su hermana, aunque por el momento se desconocen las motivaciones.

No es la primera vez que las hijas del rey Guillermo Alejandro y la reina Máxima sufren amenazas, y la casa real neerlandesa ha debido extremar los cuidados de las herederas reales.

En 2022, la princesa Amalia se vio obligada a abandonar su residencia estudiantil en Ámsterdam y trasladarse al palacio real debido a riesgos para su seguridad, presuntamente relacionados con redes de crimen organizado.

En aquel momento, su madre afirmó que Amalia no podía salir de casa y que esa situación tenía "enormes consecuencias para su vida".

Las sospechas en ese entonces apuntaron a la “Mocro Maffia”, las organizaciones mafiosas de origen marroquí especializadas en el tráfico de droga a Países Bajos y a Bélgica. Es conocida por controlar el tráfico de cocaína a través de los puertos de entrada a Europa de Rotterdam y de Amberes.

Dos años antes, un hombre había sido condenado por enviar mensajes amenazantes a través de Instagram tanto a Amalia, que entonces tenía 16 años, como a una amiga cercana.

Fuente: Clarín

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