Un estudio vincula factores cardiovasculares con mayor riesgo de cáncer

Un nuevo estudio internacional advirtió que la combinación de hipertensión, obesidad y colesterol elevado puede aumentar hasta un 30% el riesgo de desarrollar cáncer, según datos difundidos por Infobae.

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La investigación, realizada en Japón sobre una muestra de más de 1,3 millones de personas, analizó el impacto del llamado síndrome cardiovascular-renal-metabólico, que agrupa distintos factores de riesgo que suelen presentarse en conjunto. Los resultados mostraron que, a medida que estos problemas se acumulan y se agravan, también crece la probabilidad de padecer distintos tipos de tumores.

De acuerdo con el trabajo, en las etapas más avanzadas de este síndrome el riesgo de cáncer puede incrementarse entre un 25% y un 30% en comparación con personas sin estas condiciones. Entre los más asociados aparecen los tumores colorrectales, gástricos, pulmonares y pancreáticos.

Los especialistas explicaron que este fenómeno responde a un “efecto dominó”: alteraciones en el sistema cardiovascular, metabólico y renal no actúan de manera aislada, sino que se potencian entre sí y deterioran progresivamente la salud.

Además, el estudio detectó diferencias según el sexo. En los hombres, el aumento del riesgo se relacionó principalmente con el cáncer de próstata, mientras que en las mujeres se observó mayor incidencia en tumores de mama, cuello uterino y útero.

Los investigadores subrayaron que estos hallazgos refuerzan la importancia de abordar estos factores de manera conjunta. Controlar la presión arterial, el peso corporal, el azúcar en sangre y el colesterol no solo reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, sino que también podría disminuir la probabilidad de desarrollar cáncer.