Trump comparó a Irán con un "cerdo relleno", y aseguró que continuará el bloqueo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este miércoles que ha rechazado la propuesta iraní de levantar el bloqueo estadounidense y abrir el estrecho de Ormuz.

Discurso Trump al rey Carlos III tras la tensión por las Malvinas: "No tenemos amigos más cercanos que los británicos"

En primer lugar, el mandatario estadounidense exige garantías para frenar el programa nuclear iraní, y en una entrevista telefónica con Axios afirmó que “no pueden tener un arma nuclear”, reportó la cadena CNN.

“El bloqueo es algo más efectivo que los bombardeos. Se están asfixiando como un cerdo relleno. Y la situación va a empeorar para ellos. No pueden tener un arma nuclear”, añadió Trump.

Si bien Trump elogió la eficacia del bloqueo, no quiso hablar de posibles planes militares durante la entrevista.

“Quieren llegar a un acuerdo. No quieren que mantenga el bloqueo. Yo no quiero (levantar el bloqueo), porque no quiero que tengan un arma nuclear”, dijo.

Sobre el bloqueo, la Casa Blanca insistió en que esta estrategia le ha dado a Estados Unidos “la máxima influencia sobre el régimen”.

“Gracias al exitoso bloqueo de los puertos iraníes, Estados Unidos tiene la máxima influencia sobre el régimen, y el Presidente solo aceptará un acuerdo que proteja la seguridad nacional de nuestro país”, dijo la subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Anna Kelly, en un comunicado citado por CBS News.