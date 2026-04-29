Manuel Adorni expuso el informe de gestión en Diputados, se cruzó con la oposición, negó las acusaciones y aseguró que no renunciará

Germán Martínez consideró que Manuel Adorni “debió haber renunciado antes” de que se realizara la sesión
Germán Martínez, presidente del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, consideró que la sesión informativa de Manuel Adorni nunca debió haberse realizado porque el jefe de Gabinete “debió haber renunciado antes”.
“Esta sesión nunca debió haber existido por dos motivos. Primero, porque el jefe de Gabinete debió haber renunciado antes, no me cabe la menor duda. Y en segundo lugar, porque se intentó montar una especie de show en la primera parte, absolutamente alejado de todo lo que ha sido la práctica parlamentaria, al menos aquí en la Cámara de Diputados”, comenzó su ponencia el santafesino.
Y continuó: “Usted es el jefe de Gabinete número 22 de la República Argentina después de la reforma de 1994. Nunca tuvo que venir un presidente de la Nación a bancar a un jefe de Gabinete. Nunca tuvo un jefe de Gabinete que defenderse por denuncias de corrupción”.
La poco feliz comparación de Florencia Carignano: “No se da cuenta que está ‘muerto’”
Florencia Carignano, diputada nacional kirchnerista, utilizó una poco feliz comparación para graficar la situación de Manuel Adorni, en medio de la presentación del jefe de Gabinete en el Congreso.
“Manuel Adorni es Bruce Willis en Sexto sentido, no se da cuenta que está ‘muerto’. Y Javier Milei es el nene que habla con él sin saberlo", escribió la legisladora en su cuenta de la red social X.
Natalia Zaracho: “Tienen la cara de piedra”
La diputada nacional kirchnerista Natalia Zaracho acusó de “chanta” y de “vender humo” a Manuel Adorni, en medio de su presentación de informe en el Congreso.
“Se cagan de risa en la cara de la gente. Vienen al Congreso a dibujar números y a vender humo. Tienen la cara de piedra. La gente se endeuda para cargar la sube y este chanta viaja en avión privado”, escribió la legisladora en redes sociales, en plena sesión.
El pedido de un diputado kirchnerista a Adorni: “Haga como Frugoni y renuncie”
El diputado kirchnerista Juan Marino recordó en el recinto la reciente renuncia de Carlos Frugoni, quien se desempeñaba como secretario de Coordinación de Infraestructura, luego de que se conociera que tenía siete propiedades en Miami sin declarar ante la Oficina Anticorrupción y ARCA. En ese sentido, le preguntó a Manuel Adorni por qué él no dejaba su cargo ante sospechas similares.
“¿Por qué el criterio que el Gobierno aplicó con Frugoni no se aplica con usted? Si aún le queda algo de dignidad, haga como Frugoni y renuncie. Fin“, ironizó al terminar su mensaje, en referencia a la forma del jefe de Gabinete de finalizar sus publicaciones en redes sociales.
Adorni aseguró que no va a renunciar: “Vamos a seguir trabajando para materializar el sueño de una Argentina diferente”
Manuel Adorni aseguró que no va a renunciar a su cargo como jefe de Gabinete, ante la consulta de la oposición, que considera que debe dar un paso al costado por las sospechas de corrupción que recaen sobre él.
“Respecto de la pregunta acerca de si voy a presentar la renuncia o si voy a continuar como jefe de Gabinete, quiero dejarles en claro a todos que no. Por el contrario: estoy acá dando la cara. El Presidente de la Nación me confió el honor y la responsabilidad de coordinar el Gabinete de Ministros del gobierno más reformista de la historia. Es para mí un orgullo estar adelante de esta tarea porque los argentinos venían esperando esta reforma desde hacía décadas, y por culpa de su sistemática postergación es que se vieron empujados una y otra vez a una mayor pobreza. Voy y vamos a seguir trabajando para materializar el sueño de una Argentina diferente, porque sabemos que es posible ysabemos cómo llevarlo a cabo. Y seguiré dando cuenta ante esta Cámara del trabajo hecho, según dicta el artículo 101 de nuestra Constitución Nacional”