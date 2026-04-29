Adorni eludió la pregunta de Nancy Picón sobre la disputa con La Rioja

En el marco del informe de gestión que se desarrolló este miércoles en la Cámara de Diputados de la Nación, la diputada sanjuanina Nancy Picón, del bloque Producción y Trabajo, consultó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sobre la postura del Gobierno nacional frente al conflicto minero con La Rioja y su impacto en la seguridad jurídica para las inversiones en San Juan.

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Durante su intervención, Picón puso el foco en las expectativas de crecimiento del sector, que —según estimaciones oficiales— podría generar más de 13.000 puestos de trabajo, y advirtió sobre un escenario de incertidumbre a partir de declaraciones recientes del gobernador riojano que, según sostuvo, ponen en discusión los límites interprovinciales.

“Hace unos días venimos atravesando un conflicto un poco serio con la provincia de La Rioja”, expresó la legisladora, quien además recordó la vigencia de las leyes nacionales 18.004 y 26.939 como marcos normativos que establecen los límites territoriales entre ambas jurisdicciones.

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En ese sentido, solicitó definiciones concretas sobre la posición del Ejecutivo nacional respecto al reconocimiento de esos límites y el rol de la seguridad jurídica para garantizar condiciones estables a las empresas interesadas en invertir en San Juan. También cuestionó a sectores del kirchnerismo al señalar que “ponen palos en la rueda”, lo que —según afirmó— demora tanto resoluciones judiciales como decisiones de inversión.

Picón remarcó además que varias compañías ya iniciaron trámites para adherirse al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), y que algunos proyectos permanecen a la espera de definiciones judiciales en la provincia.

En ese contexto, y pese a la consulta directa realizada por la diputada sanjuanina, Adorni evitó referirse al conflicto entre San Juan y La Rioja y no brindó precisiones sobre la postura del Gobierno nacional en relación a la disputa ni sobre el escenario de seguridad jurídica.