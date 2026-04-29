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Rosca nacional

Hablan de Uñac como vice de Massa en 2027, pero el massismo sanjuanino pone paños fríos

La versión surgió desde Buenos Aires y ubica al exgobernador en una fórmula nacional, con el aval de Cristina Kirchner

Por Florencia García
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Un medio nacional reveló en las últimas horas que Cristina Fernández de Kirchner habría dado luz verde a Sergio Uñac para comenzar a proyectarse de cara a 2027. Según esa versión, el dirigente sanjuanino ya trabaja en la conformación de un armado propio con aspiraciones dentro de la escena nacional.

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De acuerdo a esa información publicada por El Economista, Uñac contaría incluso con un equipo de comunicación orientado a instalar su figura más allá de la provincia, en el marco de un esquema que lo posicionaría como posible candidato a vicepresidente en una fórmula que podría encabezar Sergio Massa. El objetivo sería competir en unas PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias) dentro del peronismo frente al sector referenciado en Axel Kicillof.

Este escenario comienza a tomar forma en medio de otro debate clave: la intención del Gobierno nacional de avanzar con la eliminación de las PASO, lo que podría modificar las reglas de juego para la definición de candidaturas dentro de los distintos espacios políticos.

Sin embargo, desde el massismo en San Juan tomaron distancia de esa versión. Franco Aranda, uno de los principales referentes locales del espacio, aseguró a este medio que considera “apresurado” hablar de ese escenario electoral.

En ese sentido, el dirigente reveló que estuvo con Massa la semana pasada y que incluso participó de una reunión por Zoom este lunes, y afirmó que en ningún momento se mencionó una estrategia como la que trascendió. De este modo, desde el espacio buscan bajar el tono a las versiones que ya empiezan a agitar el escenario electoral rumbo a 2027.

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