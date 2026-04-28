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Audiencia

El empresario acusado de tres abusos que estaba en Chile pasó por Tribunales con una sorpresiva defensa

Julio Omar Calivar está en la mira por el abuso sexual de tres mujeres, una de ellas tenía 12 año al momento de los ultrajes. Su defensor es un exfuncionario judicial que renunció tras ser denunciado por "armar causas" y ahora es litigante.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Calivar, por su parte, es un acusado de abuso que logró estar prófugo durante 6 años en Chile.

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La audiencia fue este martes, pero no se permitió a la prensa ingresar al lugar. La defensa de Calivar estuvo a cargo de Ortega que ha vuelto a los litigios y lo hace junto a sus colegas Fernando y María Josela Echegaray.

La causa contra el empresario sanjuanino

La causa inicial estuvo vinculada al presunto abuso de una niña de 12 años, hecho que derivó en la intervención del entonces Quinto Juzgado de Instrucción. Con el correr de los meses, se sumaron otras dos denuncias: ambas realizadas desde el entorno familiar del acusado, quienes lo señalaron por episodios similares.

Uno de los testimonios más delicados sostiene que uno de los hijos de las denunciantes habría sido concebido como consecuencia de una violación atribuida al empresario. Estas presentaciones ampliaron el expediente, que con el paso del tiempo fue reorganizado dentro del sistema judicial y actualmente se encuentra bajo la órbita de la Unidad Conclusiva de Causas.

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