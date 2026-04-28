San Juan prepara su despliegue de policías para el automovilismo del finde largo

San Juan se prepara para afrontar un calendario deportivo de alta intensidad que incluye el inminente desembarco del Turismo Nacional. Ante este escenario, el secretario de Seguridad de la provincia, Enrique Delgado , dio detalles sobre la compleja organización que permite a San Juan sostener eventos de tal envergadura. El funcionario destacó que la planificación es el pilar fundamental para recibir a los turistas y competidores, asegurando que la Policía de la provincia está “a la altura de las circunstancias y de las responsabilidades” que este año y la gestión del gobernador han demandado.

Automovilismo La pasión acelera en San Juan: ya están a la venta las entradas para el Turismo Nacional en el Villicum

Para el próximo fin de semana, que tendrá al automovilismo nacional como protagonista con una de sus categorías más convocantes en El Villicum, ya se ha definido un operativo especial. Delgado confirmó en diálogo con Radio Colón que, aunque la envergadura de la participación de las diferentes áreas puede variar, “siempre es un número superior a 150 efectivos” los que se destinan a este tipo de aparatos de seguridad para garantizar el orden.

El evento deportivo se disputará el sábado 2 y domingo 3 de mayo, y reunirá a pilotos y equipos en uno de los escenarios más convocantes del automovilismo argentino como es el circuito albardonero.

El secretario recordó que la provincia ya tiene experiencia probada en gestionar fines de semana de extrema concurrencia, mencionando casos recientes donde coincidieron eventos deportivos nacionales e internacionales, como el Iron Man, junto a la tradicional Cabalgata de la Fe a la Difunta Correa y partidos de fútbol local, desarrollándose todo bajo una absoluta normalidad gracias a un gran despliegue de planificación.

Finalmente, ante la consulta sobre si San Juan está realmente preparada para las exigentes normativas de la FIFA en caso de concretarse la sede para la Copa América, el funcionario afirmó que “desde el punto de vista de seguridad, ya descontar que están dadas las garantías suficientes” para llevar adelante un operativo de esa magnitud. De confirmarse el torneo continental, la seguridad provincial realizará su aporte operativo para estar a la altura de la historia del Estadio San Juan del Bicentenario, asegurando que las condiciones para recibir al fútbol de élite están plenamente garantizadas en territorio sanjuanino.