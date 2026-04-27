Cayeron los despachos de vinos en San Juan y el sector apunta al "efecto mosto"

Los despachos de vino en San Juan tuvieron una fuerte disminución en marzo y en el primer trimestre del año. Según el último informe de mercado interno del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), hubo una baja del 52% respecto al mismo mes del año anterior y en relación con enero-marzo comparado al mismo período del 2025 el declive alcanzó el 58,6%. Desde el sector detallaron que el número no manifiesta fielmente datos de la comercialización final e indicaron que la apuesta al mosto pudo haber influido en la cifra.

Mauricio Colomé, presidente de la Cámara de Bodegas, explicó a Tiempo de San Juan que una disminución en los despachos no siempre significa una caída igual en las ventas. El dirigente indicó que muchos movimientos registrados son traslados entre bodegas para almacenamiento o procesamiento, y no salidas directas al supermercado.

El informe de mercado interno del INV correspondiente a marzo detalló que se despacharon desde San Juan 31.276 hl, lo que indica una disminución del 52,0% respecto al mismo mes del año anterior. En tanto, el documento agregó que el volumen comercializado en el período enero-marzo de 2026 por San Juan disminuyó un 58,6% en relación a igual período del 2025. Para Colomé, un factor que pudo haber afectado los despachos de vino estuvo en la apuesta de la industria vitivinícola local hacia la producción de mosto. “Este año hubo mucha menos elaboración de vino porque el negocio no es rentable, derivándose más uva hacia la producción de mosto”, dijo.

Un ejemplo de lo anterior es la decisión que tomó Fecovita, que reconvirtió su producción en San Juan, dejando de lado el fraccionamiento de vino y volcándose directamente a la elaboración de mosto. Esta medida implicó trasladar maquinaria a Mendoza, concentrar allí el negocio del vino envasado en forma más reducida y apostar fuerte por un producto con mejor salida exportadora. Al respecto, Colomé expresó: "La cantidad de bodegas que han elaborado vino ha sido mucho menor. Debido a que hay un gran excedente de vino en el mercado, se ha producido menos cantidad, por lo que gran parte de la uva se ha destinado, generalmente, a la elaboración de mosto".

Por su parte, Miguel Moreno, secretario de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, señaló que el cierre de plantas fraccionadoras importantes, como la de Fecovita, ha afectado los porcentajes de comercialización local, ya que la producción ahora se traslada a Mendoza para su fraccionamiento. "Esto también genera una variación porcentual en la diferencia entre los valores del año pasado y los de este año", declaró el funcionario.

El boom del mosto en San Juan

San Juan es una de las principales productoras de mosto de Argentina y, precisamente, las exportaciones de este producto concentrado han sobresalido en el primer trimestre de 2026.

Entre enero y marzo se exportaron 21.557 toneladas, lo que representa un crecimiento del 33,5% en volumen respecto a igual lapso de 2025. En términos de valor, aportó 30.425.000 dólares, un 20,2% más que en el mismo período del año pasado. Si se suma el total de mostos (incluyendo el sulfitado), el ingreso asciende a 33.975.000 dólares, con una suba del 30,9%.

Estos datos revelan que el año arrancó con una de cal y otra de arena. Por un lado, hay una recuperación para la vitivinicultura en volumen exportado, algo clave para economías regionales como la sanjuanina. Sin embargo, el gran desafío sigue siendo mejorar los precios internacionales para que ese crecimiento se traduzca en mayor rentabilidad para las bodegas y los viñateros.