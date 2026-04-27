Juzgan a un sanjuanino que puede recibir 24 años de cárcel por las presuntas violaciones contra su hija

El acusado frente al tribunal. No se muestra el rostro para preservar a la presunta víctima. Foto de TIEMPO DE SAN JUAN.

Empezó el juicio contra el jornalero de un departamento del este de San Juan, acusado de violar a su propia hija y que puede recibir un castigo de hasta 24 años de cárcel. La fiscalía lo responsabilizó en cuatro ataques sexuales, pero la defensa puso en duda los dichos de la presunta víctima y afirmó que era “caprichosa” con su padre.

Delitos sexuales Llevaran a juicio a un papá abusador que puede recibir una pena de 24 años de cárcel por los ultrajes a su propia su hija

La primera audiencia del juicio oral y público comenzó este lunes por la mañana, con el tribunal compuesto por los jueces Alberto Caballero, Flavia Allende y Eugenio Barbera . En el banquillo se sentó ese trabajador de finca, de 40 años, que escuchó sin inmutarse la acusación de la fiscal Ingrid Schott, de la UFI ANIVI, por el delito de abuso sexual con acceso carnal, agravado por la guardia y el vínculo, y en cuatro hechos y concurso real. Del lado de la defensa se encuentra la abogada María Filomena Noriega , quien sostuvo la inocencia de su cliente.

image La fiscal Ingrid Schott y su colaboradora, de la UFI ANIVI.

La representante del Ministerio Público Fiscal reiteró los cargos contra este sujeto, identificado con las iniciales D.M.R., a partir de la denuncia radicada en julio de 2025 por parte de la madre de la adolescente. El acusado fue detenido en agosto de ese año y desde entonces permanece alojado con prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial.

Según la acusación, los ultrajes sucedieron durante agosto de 2024. La fiscal aclaró que la adolescente vivía con la mamá –separada- y ocasionalmente iba a quedarse su padre, que tenía una habitación en el fondo de la propiedad de su abuela paterna. Uno de los ultrajes ocurrió en la siesta después de una reunión familiar en la que participaron sus tías y su papá.

image La defensora, la abogada María Filomena Noriega.

La chica contó que bebió alcohol y, como se sintió mal, fue a recostarse en la cama de su padre. Minutos después apareció este y, aprovechándose de que estaba ebria, la sometió sexualmente, de acuerdo a la imputación. Ese mismo día, pero en la noche, el sujeto habría sometido nuevamente a la jovencita. En aquella ocasión, el acusado le suplicó a su hija que no contara a nadie lo sucedido, incluso le dio dinero para conformarla y hasta amenazó con quitarse la vida si hablaba.Días más tarde, volvió a cometer otro ultraje, cuando la chica se cambiaba para salir con sus amigas en horas de la tarde. Hubo un cuarto ataque una noche en la que la joven se quedó esperando en vano a su novio.

La fiscalía señaló que el testimonio de la adolescente fue contundente. Además, mencionó otras pruebas, como los testimonios de la madre -la denunciante- y de los profesionales que asistieron a la joven, así como las pericias. En función de todos esos elementos, reiteró que existen muchas pruebas para sustentar la acusación y adelantó que irán por una pena de 24 años de prisión contra el acusado.

image El tribunal interviniente está compuesto por los jueces Alberto Caballero, Flavia Allende y Eugenio Barbera.

La abogada María Filomena Noriega, por el contrario, sostuvo la inocencia de su cliente y adelantó que pedirá su absolución lisa y llanamente. El eje de sus planteos estará dirigido a cuestionar a la presunta víctima -hoy mayor de edad-, a la que calificó de “caprichosa” con su padre. Según la defensa, su relato presenta variaciones, contradicciones e inconsistencias en relación a los días y lugares donde supuestamente sucedieron los abusos, que no permiten corroborar los hechos ni confirmar la existencia de pruebas objetivas.

Además, remarcó que la adolescente atravesaba una situación personal complicada, con una vida sexual precoz y problemas de conducta, dado que “se hacía lo que ella decía” y repitió tres veces en la secundaria. También afirmó que estaba enojada con su padre porque no le entregaba dinero.