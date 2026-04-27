lunes 27 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
¿Un papá abusador?

Juzgan a un sanjuanino que puede recibir 24 años de cárcel por las presuntas violaciones contra su hija

Es un jornalero acusado de cuatro ataques sexuales contra su hija adolescente. Los abusos habrían ocurrido en 2024. La defensa afirmó que es inocente.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El acusado frente al tribunal. No se muestra el rostro para preservar a la presunta víctima. Foto de TIEMPO DE SAN JUAN.

El acusado frente al tribunal. No se muestra el rostro para preservar a la presunta víctima. Foto de TIEMPO DE SAN JUAN.

Empezó el juicio contra el jornalero de un departamento del este de San Juan, acusado de violar a su propia hija y que puede recibir un castigo de hasta 24 años de cárcel. La fiscalía lo responsabilizó en cuatro ataques sexuales, pero la defensa puso en duda los dichos de la presunta víctima y afirmó que era “caprichosa” con su padre.

Lee además
Imagen ilustrativa
Presunto delito sexual

Investigan si una niña de 12 años fue abusada por su padrastro en Chimbas
Imagen ilustrativa
Delitos sexuales

Llevaran a juicio a un papá abusador que puede recibir una pena de 24 años de cárcel por los ultrajes a su propia su hija

La primera audiencia del juicio oral y público comenzó este lunes por la mañana, con el tribunal compuesto por los jueces Alberto Caballero, Flavia Allende y Eugenio Barbera. En el banquillo se sentó ese trabajador de finca, de 40 años, que escuchó sin inmutarse la acusación de la fiscal Ingrid Schott, de la UFI ANIVI, por el delito de abuso sexual con acceso carnal, agravado por la guardia y el vínculo, y en cuatro hechos y concurso real. Del lado de la defensa se encuentra la abogada María Filomena Noriega, quien sostuvo la inocencia de su cliente.

image
La fiscal Ingrid Schott y su colaboradora, de la UFI ANIVI.

La fiscal Ingrid Schott y su colaboradora, de la UFI ANIVI.

La representante del Ministerio Público Fiscal reiteró los cargos contra este sujeto, identificado con las iniciales D.M.R., a partir de la denuncia radicada en julio de 2025 por parte de la madre de la adolescente. El acusado fue detenido en agosto de ese año y desde entonces permanece alojado con prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial.

Según la acusación, los ultrajes sucedieron durante agosto de 2024. La fiscal aclaró que la adolescente vivía con la mamá –separada- y ocasionalmente iba a quedarse su padre, que tenía una habitación en el fondo de la propiedad de su abuela paterna. Uno de los ultrajes ocurrió en la siesta después de una reunión familiar en la que participaron sus tías y su papá.

image
La defensora, la abogada Mar&iacute;a Filomena Noriega.

La defensora, la abogada María Filomena Noriega.

La chica contó que bebió alcohol y, como se sintió mal, fue a recostarse en la cama de su padre. Minutos después apareció este y, aprovechándose de que estaba ebria, la sometió sexualmente, de acuerdo a la imputación. Ese mismo día, pero en la noche, el sujeto habría sometido nuevamente a la jovencita. En aquella ocasión, el acusado le suplicó a su hija que no contara a nadie lo sucedido, incluso le dio dinero para conformarla y hasta amenazó con quitarse la vida si hablaba.Días más tarde, volvió a cometer otro ultraje, cuando la chica se cambiaba para salir con sus amigas en horas de la tarde. Hubo un cuarto ataque una noche en la que la joven se quedó esperando en vano a su novio.

La fiscalía señaló que el testimonio de la adolescente fue contundente. Además, mencionó otras pruebas, como los testimonios de la madre -la denunciante- y de los profesionales que asistieron a la joven, así como las pericias. En función de todos esos elementos, reiteró que existen muchas pruebas para sustentar la acusación y adelantó que irán por una pena de 24 años de prisión contra el acusado.

image
El tribunal interviniente est&aacute; compuesto por los jueces Alberto Caballero, Flavia Allende y Eugenio Barbera.

El tribunal interviniente está compuesto por los jueces Alberto Caballero, Flavia Allende y Eugenio Barbera.

La abogada María Filomena Noriega, por el contrario, sostuvo la inocencia de su cliente y adelantó que pedirá su absolución lisa y llanamente. El eje de sus planteos estará dirigido a cuestionar a la presunta víctima -hoy mayor de edad-, a la que calificó de “caprichosa” con su padre. Según la defensa, su relato presenta variaciones, contradicciones e inconsistencias en relación a los días y lugares donde supuestamente sucedieron los abusos, que no permiten corroborar los hechos ni confirmar la existencia de pruebas objetivas.

Además, remarcó que la adolescente atravesaba una situación personal complicada, con una vida sexual precoz y problemas de conducta, dado que “se hacía lo que ella decía” y repitió tres veces en la secundaria. También afirmó que estaba enojada con su padre porque no le entregaba dinero.

Temas
Seguí leyendo

Vuelco en Angaco: cuatro personas fueron hospitalizadas tras un accidente

¿Se cae el acuerdo? Aseguran que Juan Cruz Rufino no pagó cuotas de una reparación integral por estafa

Sobreseen al juez que estaba sospechado de chapear y tratar de favorecer a un detenido

Gendarmería incautó un cargamento con yeso y documentación adulterada en Caucete

Estaba prófugo desde 2022 por un robo en Buenos Aires, lo identificaron en un control en Rivadavia y terminó detenido

Regaba cerca de su casa y encontró una pistola en un canal en Pocito

En pocas horas, hubo dos choques en el Monumento al Gaucho

La mentira que hundió al tercer sospechoso por el crimen de José Yáñez: un video lo dejó en jaque

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la mentira que hundio al tercer sospechoso por el crimen de jose yanez: un video lo dejo en jaque
Insólito

La mentira que hundió al tercer sospechoso por el crimen de José Yáñez: un video lo dejó en jaque

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa.
Fraude

Un empresario sanjuanino detenido por comprar motos con cheques truchos

Eduardo Elsztain se sumó formalmente a la pulseada por la línea de 500 kV a través de sus empresas mineras, en un conflicto que escala y suma nuevos actores de peso en San Juan.
Escala el conflicto por la energía minera

El magnate de los shoppings, con dos minas en San Juan se suma a la pulseada por la Línea de 500 kV

Aberrante caso de zoofilia: condenan a una sanjuanina que se filmó y fotografió abusando de un perro
Judiciales

Aberrante caso de zoofilia: condenan a una sanjuanina que se filmó y fotografió abusando de un perro

El barrio Valle Grande en Rawson, el más populoso de San Juan, con 1.007 casas. Cuenta con una comisaría, un registro civil, una escuela y hasta un centro de salud. video
Giro de política habitacional

Menos cemento masivo y más comunidad: la nueva receta del IPV para los futuros "mini-barrios" sanjuaninos

La mentira que hundió al tercer sospechoso por el crimen de José Yáñez: un video lo dejó en jaque
Insólito

La mentira que hundió al tercer sospechoso por el crimen de José Yáñez: un video lo dejó en jaque

Te Puede Interesar

¿Se cae el acuerdo? Aseguran que Juan Cruz Rufino no pagó cuotas de una reparación integral por estafa
Más problemas para el cantante

¿Se cae el acuerdo? Aseguran que Juan Cruz Rufino no pagó cuotas de una reparación integral por estafa

Por Redacción Tiempo de San Juan
La carrera se dictará en la EUCS. 
Clave

La UNSJ ya tiene aval para Medicina y apunta a iniciar el cursado en 2027

Vivir a ciegas: la historia de la ciclista paralímpica que salió de Campo Afuera y sorprendió al mundo video
La vida que elegí

"Vivir a ciegas": la historia de la ciclista paralímpica que salió de Campo Afuera y sorprendió al mundo

El acusado frente al tribunal. No se muestra el rostro para preservar a la presunta víctima. Foto de TIEMPO DE SAN JUAN.
¿Un papá abusador?

Juzgan a un sanjuanino que puede recibir 24 años de cárcel por las presuntas violaciones contra su hija

Quintela se lanzó a la carrera presidencial en medio de la tensión con San Juan y mencionó a Uñac en su armado
En redes

Quintela se lanzó a la carrera presidencial en medio de la tensión con San Juan y mencionó a Uñac en su armado