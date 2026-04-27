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Más problemas para el cantante

¿Se cae el acuerdo? Aseguran que Juan Cruz Rufino no pagó cuotas de una reparación integral por estafa

El denunciante aseguró que el cantante lleva dos meses sin cumplir con la reparación económica pactada en Tribunales. Advirtió que no tuvo respuestas de Fiscalía y el incumplimiento podría hacer caer el acuerdo que evitaba el juicio. El viernes pasado, Rufino fue condenado tras admitir que amenazó a su expareja.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La causa por estafa que tiene como imputado al cantante sanjuanino Juan Cruz Rufino volvió a sumar tensión en las últimas horas en San Juan, luego de que el denunciante Bruno Fernández lo acusara de haber dejado de pagar las cuotas de la reparación integral acordada en noviembre pasado ante la Justicia. Según el propio damnificado, el presunto incumplimiento -que ya llevaría dos meses- pone en duda la continuidad del acuerdo de conciliación que había frenado el proceso penal y que obligaba al músico a devolver 5.000.000 de pesos en pagos mensuales.

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Según afirmó Bruno Fernández a Tiempo de San Juan, el músico habría dejado de cumplir con las cuotas establecidas como parte de la reparación integral. “Hace dos meses que no efectúa cuotas correspondientes a la reparación integral”, sostuvo el denunciante.

Además, expresó el impacto directo que esto le genera en su economía diaria: “No puedo esperar más, porque ese dinero iba a servirme para pagar una moto. Yo me saqué una moto para poder trabajar en cuotas pensando en lo que él me daba y ahora hace dos meses no puedo pagarla”, explicó.

Fernández remarcó irregularidades desde el inicio del cumplimiento con Rufino. “Pagó dos cuotas, pero ninguna a tiempo”, aseguró.

El damnificado también indicó que, ante este escenario, no obtuvo respuestas de la Fiscalía interviniente. El damnificado también indicó que, ante este escenario, no obtuvo respuestas de la Fiscalía interviniente.

Un acuerdo en riesgo

El conflicto se remonta a noviembre pasado, cuando Rufino fue imputado por una estafa vinculada a la venta de un auto y alcanzó un acuerdo de conciliación con el denunciante. En esa audiencia, el cantante se comprometió a devolver 5.000.000 de pesos en 17 cuotas mensuales de 300.000 pesos.

Ese entendimiento, homologado por la Justicia, le permitió evitar que la causa avanzara hacia un juicio oral. Sin embargo, el presunto incumplimiento podría cambiar el rumbo del expediente. Si no se completa la reparación económica, el acuerdo puede caer y el proceso penal reactivarse.

Un contexto judicial complejo

El nuevo planteo se da en un escenario delicado para Rufino. El viernes 22 de abril, el cantante fue condenado en un juicio abreviado a 6 meses de prisión condicional tras admitir su responsabilidad en una causa por amenazas y daño en perjuicio de su expareja.

La sentencia fue dictada por el juez de Garantías Guillermo Adárvez, luego de que el imputado aceptara la acusación presentada por el fiscal Mario Panetta, junto a la ayudante fiscal Verónica Recio y su defensa. El hecho juzgado ocurrió el 15 de octubre de 2025 en Santa Lucía.

No es el único antecedente: en 2022 ya había estado bajo investigación por un episodio de violencia de género, en ese caso con una salida alternativa mediante probation.

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