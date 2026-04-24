El cantante sanjuanino Juan Cruz Rufino admitió haber amenazado a su expareja y fue condenado

El cantante sanjuanino Juan Cruz Rufino, que desde octubre estaba siendo investigado por haber golpeado a su pareja, admitió su autoría este viernes 22 de abril y f ue condenado en un juicio abreviado. El músico aceptó la pena de 6 meses de prisión condicional, por lo que el juez de Garantías, Guillermo Adárvez, lo responsabilizó del delito de amenazas y daño.

Violencia de género Una mujer terminó muy golpeada en la cabeza tras el brutal ataque por parte de su ex en Pocito

El acuerdo fue rubricado entre el fiscal Mario Panetta, la ayudante fiscal Verónica Recio y el abogado defensor, Gustavo Sánchez. Cabe destacar que el imputado aceptó ante el magistrado las pruebas y la calificación del incidente ocurrido el pasado 15 de octubre de 2025 en un barrio de Santa Lucía.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "El cantante sanjuanino Juan Cruz Rufino admitió haber golpeado a su expareja y fue condenado El cantante sanjuanino Juan Cruz Rufino, el reconocido cantante sanjuanino que desde octubre estaba siendo investigado por haber golpeado a su pareja, admitió su autoría este viernes 22 de abril y fue condenado en un juicio abreviado. El músico aceptó la pena de 6 meses de prisión condicional, por lo que el juez de Garantías, Guillermo Adárvez, lo responsabilizó del delito de amenazas y daño. Más info en @tiempodesanjuan #juancruzrufino #violenciadomestica #judiciales #tiempodesanjuan"

Un dato relevante es que, en noviembre de 2025 -un mes después de la formalización-, el joven llegó a un acuerdo de reparación integral tras ser señalado como autor del delito de estafa. Asimismo, en 2022, ya había estado en la mira por otro hecho de violencia de género, pero en esa ocasión fue beneficiado con la suspensión del juicio a prueba, más conocido como “probation”.

Después de la formalización, la víctima ratificó su denuncia en diciembre de 2025 y dio a conocer detalles de la intimidad de la pareja, así como los problemas de consumo que Rufino atravesaba, factores que afectaron profundamente la relación.