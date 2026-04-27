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Alerta

El peligro de lo invisible: la sífilis persiste en San Juan pese a tener un tratamiento sencillo

Pese a que el tratamiento con penicilina es sumamente efectivo, la enfermedad persiste en la provincia debido a la falta de uso de métodos preventivos y la ausencia de síntomas claros.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La situación epidemiológica de las infecciones de transmisión sexual (ITS) en San Juan genera preocupación. Según datos desprendidos de los últimos boletines epidemiológicos nacionales, se viene observando un incremento en la notificación de casos de sífilis, un fenómeno que no solo afecta a la provincia sino que se manifiesta a nivel país. Este aumento en las cifras oficiales se explica, en gran medida, por una mejora sustancial en el sistema de registro y una mayor accesibilidad al diagnóstico que antes no existía de manera tan nominal.

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Al respecto, el doctor Miguel Rueda, jefe del programa provincial de VIH y responsable de la prevención de ITS, señaló este lunes en Radio Colón que este fenómeno da cuenta de una persistencia de la sífilis en la población. El panorama actual revela que la sífilis sigue presente a pesar de ser una afección con una solución médica de fácil acceso. El sistema de salud sanjuanino ha trabajado para que más centros de atención se sumen a la notificación de casos, lo que permite clarificar la realidad territorial y tomar conductas puntuales para cortar las cadenas de contagio. La estrategia actual se centra en el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno, abordando también a los contactos de la persona infectada para evitar la propagación de la bacteria.

Uno de los mayores obstáculos para erradicar esta infección es su naturaleza asintomática en la gran mayoría de los pacientes. Rueda advirtió que, paradójicamente, el cambio de terminología de "enfermedades" a "infecciones" de transmisión sexual responde a que "la mayoría, en 70% de los de los casos no presentan síntomas o presentan síntomas que por ahí se confunden con otras patologías".

En aquellos casos donde sí se manifiesta, suele aparecer una lesión indolora en la zona genital, anal o bucal que puede desaparecer por sí sola sin intervención médica. Sin embargo, la desaparición del síntoma no implica la cura, ya que la bacteria permanece en el organismo si no se recibe la medicación adecuada.

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La sífilis es una enfermedad silenciosa que puede generar grandes problemas.

La sífilis es una enfermedad silenciosa que puede generar grandes problemas.

En cuanto al perfil de los pacientes, las estadísticas muestran una predominancia de notificaciones en mujeres de entre 15 y 39 años. No obstante, los especialistas aclaran que este dato puede estar sesgado, ya que este grupo poblacional suele tener un contacto más frecuente con el sistema de salud a través de los controles ginecológicos anuales, donde se incluyen las serologías de rigor.

La recomendación médica es que toda persona sexualmente activa, independientemente de su edad o género, se realice el test al menos una vez al año, considerando que incluso personas mayores de 60 años mantienen una vida sexual activa y pueden estar en riesgo.

Respecto al abordaje clínico, San Juan garantiza un tratamiento que se describe como sumamente sencillo y efectivo. El procedimiento consiste en la aplicación de penicilina por vía intramuscular, requiriendo entre una y tres dosis según el momento en que se realice el diagnóstico para considerar que el tratamiento está completo. Es fundamental comprender que, aunque la enfermedad se cura, no genera inmunidad permanente. Rueda remarcó que la sífilis "no genera anticuerpos... o sea, que eso tiene el riesgo obviamente de reinfección si no usamos métodos preventivos como el preservativo". En este sentido, el uso del preservativo se mantiene como la única barrera efectiva no solo contra la sífilis, sino contra el resto de las infecciones de transmisión sexual, funcionando además como método anticonceptivo.

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