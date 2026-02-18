San Juan registró 1119 casos de sífilis y 140 de VIH en 2025, y el número sigue creciendo por el no uso de preservativos

De los 1119 casos de sífilis registrados en San Juan durante el 2025, el 60 por ciento corresponde a mujeres, sencillamente porque son las que más se controlan a nivel ginecológico o cuando están embarazadas. El hombre tarda más en ir, y en general lo hace en un estado avanzado de la patología. En el ranking de enfermedades de transmisión sexual sigue el VIH con cerca de 140 casos en 2025, de los cuales se detecta una mujer cada tres varones positivos, de acuerdo con los datos aportados desde el Programa Provincial de Respuesta al VIH, ITS y Hepatitis Virales liderado por el doctor Miguel Rueda. Estas infecciones crecen constantemente por falta de cuidados, de conocimientos y, sobre todo, el no uso de preservativos.

Preocupante A dos semanas del inicio de clases, uno de los colegios más costosos de San Juan cerró la secundaria

Otras infecciones como gonorrea y clamidia -de origen bacteriano-, también están a la orden del día y su diagnóstico puede ser tardío por no presentar demasiados síntomas. Otro capítulo aparte.

“Determinar si una persona tiene sífilis no es tan sencillo. No es como en otras enfermedades que el test da positivo o negativo, porque la sífilis se mide por anticuerpos. Nosotros trabajamos a nivel estadístico y cada uno de esos anticuerpos reactivos es subido al sistema desde el laboratorio y allí empezamos a despejar hasta llegar realmente a los casos que son confirmados. Por lo general trabajamos con un año de rezago, de hecho ahora en 2026 seguimos trabajando sobre los casos de 2025 y los nuevos que van apareciendo”, explica Rueda.

Otro de los agravantes que tiene esta infección es que muchas veces es asintomática o los síntomas no son específicos. Rueda detalla que en una etapa temprana puede aparecer una lesión tipo úlcera en la región genital que no duele y desaparece sin tratamiento en unas dos semanas aproximadamente. En general las personas afectadas suelen no darle mayor importancia a este hecho y no consultan al médico.

ENFERMEDAD2

“También pueden aparecer ganglios, un sarpullido en todo el cuerpo, sobre todo en la palma de las manos o en la planta de los pies, pero en muchos casos puede pasar totalmente desapercibida y ser totalmente asintomática. Por eso la única forma de diagnosticarla es haciendo un estudio de laboratorio o un test rápido”, afirma el responsable del área.

Cualquier persona que tenga dudas y quiera hacerse el análisis puede acudir a cualquier centro sanitario de la red provincial del Ministerio de Salud Pública aunque aconsejan consultar previamente a un médico. Son treinta los establecimientos donde se realiza el testeo rápido y si allí se observan anticuerpos reactivos realizan una extracción de sangre para derivar la muestra. Recién entonces, y tras una evaluación, comprueban si la enfermedad está presente o no. Si se trata de una embarazada el tratamiento se inicia de inmediato.

En general la mujer está más acostumbrada a realizarse estudios ginecológicos por lo que la infección se detecta con más frecuencia. En cambio los varones no, y eso demora la atención y deja huellas en la salud del paciente.

Rueda no se anima a realizar comparaciones referidas al porcentaje de aumento de esta enfermedad a través del tiempo porque las formas de diagnóstico han cambiado mucho, y en la actualidad es más fácil llegar a un resultado certero.

“Hoy nosotros podemos saber nombre de la persona, realizar el seguimiento y ver realmente que está pasando. Esto comenzó recién desde el 2024, o sea que las estadísticas han empezado a ser más puras desde ese momento y ya vimos un aumento del 30 por ciento en esos dos años”, indica.

El curva ascendente de la sífilis obedece a que la gente se preocupa más por un embarazo que por una enfermedad, entonces al usar distintos métodos anticonceptivos o realizarse la vasectomía, resisten el uso del profiláctico que es la única barrera contra estas enfermedades.

En todos los centros de salud públicos hay distribución de preservativos, incluso en el área del Programa Provincial de Respuesta al VIH, ITS y Hepatitis Virales ubicado en el Ministerio de Salud, tercer piso, núcleo uno del Centro Cívico, disponen de un dispenser para que la gente pueda sacar cuando transita por allí.

ENFERMEDADES3

VIH con cifras estables

El VIH se diagnostica de una manera sencilla y rápida ya que el test da negativo o positivo, sin más vueltas. Así los testeos detectaron 126 casos en 2024 y cerca de 140 en 2025, cifras que a juicio de los expertos es “estable”.

“La cantidad de contagios se mantiene en el tiempo. Sí estamos trabajando mucho en el diagnóstico porque como sucede en toda Latinoamérica se detecta en etapas tardías de la enfermedad. Para ser preciso el 50 por ciento de los pacientes asistidos fueron detectados una fase avanzada”, dice Rueda.

Todo radica en el no uso del preservativo que parece haber tenido un retroceso en los últimos años a juzgar por las cifras de las enfermedades, y se insiste en su uso como pilar de la prevención. Sin duda falta concientizar y educar.

En tercer lugar figura la hepatitis C con 50 casos en 2025. Si bien las tres (A, B y C) se pueden transmitir por vía sexual, la del tipo A también está muy relacionada a la ingesta de agua o algún alimento contaminado con materia fecal, sobre todo. En tanto la B y la C se transmiten por vías sanguíneas o elementos contaminados con sangre o durante el embarazo.

La hepatitis B registró sólo 25 casos anuales, una cifra menor teniendo en cuenta que se puede prevenir por vacuna al igual que la A, aunque en los últimos años no se han registrado casos de este último tipo en San Juan.

Posibilidades de superar cada enfermedad

-La sífilis tiene cura, lo importante es tratarla de manera temprana para que no deje secuelas, al igual que la hepatitis C.

-El VIH no tiene cura pero cuenta con un tratamiento efectivo que se debe hacer de por vida. Por ley lo deben cubrir las Obras Sociales, en tanto el Estado se hace cargo de los tratamientos de quienes no tienen cobertura (actualmente asciende a un millón de pesos por mes).

-La recomendación para las personas sexualmente activas, -sobre todo las que tienen mayores factores de riesgo como por ejemplo parejas múltiples-, es realizarse el test una vez al año. Se hacen gratuitamente en toda la red de centros de salud del Ministerio de Salud Pública, sin ayuno ni orden médica.