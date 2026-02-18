Desde hoy rige el Boleto Escolar y Docente Gratuito en toda la provincia

Desde este 18 de febrero de 2026 comenzó a aplicarse en toda la provincia el Boleto Escolar y Docente Gratuito, una medida destinada a garantizar el acceso al transporte público para quienes integran el sistema educativo.

En esta primera etapa, para utilizar el beneficio es obligatorio presentar la credencial escolar o universitaria correspondiente al ciclo lectivo anterior al momento de viajar. Además, se exige contar con la tarjeta de SUBE registrada a nombre del estudiante o docente, en el marco de la transición hacia un sistema basado exclusivamente en tarjetas personales.

Según explicaron desde el Gobierno, esta modalidad apunta a fortalecer el control y la trazabilidad del beneficio, optimizando la planificación y asegurando un uso transparente de los recursos públicos.

Por otra parte, desde el Ministerio de Gobierno adelantaron que próximamente se activará una segunda etapa de implementación. La misma incluirá el registro de datos personales y escolares a través de un bot y de una página web oficial, lo que permitirá avanzar de manera progresiva hacia la consolidación definitiva del esquema SUBE como único mecanismo de acceso al boleto gratuito.