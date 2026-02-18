miércoles 18 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Importante

Desde hoy rige el Boleto Escolar y Docente Gratuito en toda la provincia

Desde este 18 de febrero, estudiantes y docentes podrán viajar sin costo con la credencial 2025 y la SUBE registrada a su nombre. El Gobierno anunció que habrá una segunda etapa con inscripción digital para migrar de forma definitiva al nuevo sistema.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Desde este 18 de febrero de 2026 comenzó a aplicarse en toda la provincia el Boleto Escolar y Docente Gratuito, una medida destinada a garantizar el acceso al transporte público para quienes integran el sistema educativo.

Lee además
en san juan: sancionan con una multa millonaria a una cadena de electrodomesticos por un termotanque defectuoso
Sanción

En San Juan: sancionan con una multa millonaria a una cadena de electrodomésticos por un termotanque defectuoso
san juan compartio sus sabores en el corazon de buenos aires
Promoción nacional

San Juan compartió sus sabores en el corazón de Buenos Aires

En esta primera etapa, para utilizar el beneficio es obligatorio presentar la credencial escolar o universitaria correspondiente al ciclo lectivo anterior al momento de viajar. Además, se exige contar con la tarjeta de SUBE registrada a nombre del estudiante o docente, en el marco de la transición hacia un sistema basado exclusivamente en tarjetas personales.

Según explicaron desde el Gobierno, esta modalidad apunta a fortalecer el control y la trazabilidad del beneficio, optimizando la planificación y asegurando un uso transparente de los recursos públicos.

Por otra parte, desde el Ministerio de Gobierno adelantaron que próximamente se activará una segunda etapa de implementación. La misma incluirá el registro de datos personales y escolares a través de un bot y de una página web oficial, lo que permitirá avanzar de manera progresiva hacia la consolidación definitiva del esquema SUBE como único mecanismo de acceso al boleto gratuito.

Temas
Seguí leyendo

Naturgy San Juan habilitó la consulta online de cortes programados

A pesar del Alzheimer, recordó su aniversario y pidió flores para su esposa: el emotivo gesto de un sanjuanino

Diseñadora, amante de los viajes y de sus amigos: así era Evelyn, la sanjuanina que falleció tras un mes de agonía

Desde hace 25 años, Bataller propone mirar a San Juan a través de La Ventana

En la Capital sanjuanina se han erradicado 635 árboles en los dos últimos años, y unos cien esperan, debido a la falta de agua y mantenimiento

Un viaje al siglo pasado: vecinos de Rawson chayaron en Carnaval

Alerta por correos maliciosos que simulan ser del Foro de Abogados

Ricardo Mollo contó la historia detrás de la sandía sanjuanina que ya es tradición en el Cosquín Rock: "Me acordé de..."

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
en san juan: sancionan con una multa millonaria a una cadena de electrodomesticos por un termotanque defectuoso
Sanción

En San Juan: sancionan con una multa millonaria a una cadena de electrodomésticos por un termotanque defectuoso

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Diseñadora, amante de los viajes y de sus amigos: así era Evelyn, la sanjuanina que falleció tras un mes de agonía
Profunda tristeza

Diseñadora, amante de los viajes y de sus amigos: así era Evelyn, la sanjuanina que falleció tras un mes de agonía

Miércoles con tormentas aisladas y calor en San Juan
SMN

Miércoles con tormentas aisladas y calor en San Juan

Caso Branka Motors: quién es quién en el esquema comercial investigado por presuntas estafas con motos
Investigación

Caso Branka Motors: quién es quién en el esquema comercial investigado por presuntas estafas con motos

Un reconocido heladero y una influencer sanjuanina se casaron y lo contaron todo en un vlog
Un 14 de febrero

Un reconocido heladero y una influencer sanjuanina se casaron y lo contaron todo en un vlog

Murió Evelyn Esquivel, la joven que estuvo más de un mes internada tras volcar en El Encón
Dolor

Murió Evelyn Esquivel, la joven que estuvo más de un mes internada tras volcar en El Encón

Te Puede Interesar

Médico acusado de abuso: la presunta víctima se descompensó mientras declaraba y tuvieron que suspender el juicio
Tribunales

Médico acusado de abuso: la presunta víctima se descompensó mientras declaraba y tuvieron que suspender el juicio

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los huesos hallados en Marayes pertenecen a cinco personas, entre ellas, dos adolescentes
Confirmación

Los huesos hallados en Marayes pertenecen a cinco personas, entre ellas, dos adolescentes

Evelyn Esquivel, la joven emprendedora sanjuanina que murió trágicamente esta semana.
En la Justicia

La familia de Evelyn Esquivel será querellante para aclarar las contradicciones sobre quién conducía el auto

El Consejo de la Magistratura abre concurso para cubrir tres cargos clave en la Justicia
Importante

El Consejo de la Magistratura abre concurso para cubrir tres cargos clave en la Justicia

Dolor en el futbol sanjuanino por la muerte de un histórico jugador y entrenador
Deceso

Dolor en el futbol sanjuanino por la muerte de un histórico jugador y entrenador