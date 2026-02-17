A pesar del Alzheimer, recordó su aniversario y pidió flores para su esposa: el emotivo gesto de un sanjuanino

Un sanjuanino que padece Alzheimer protagonizó un momento de profunda emoción al recordar el aniversario de bodas con su esposa y pedir flores para regalárselas, tal como lo hizo durante toda su vida. La escena fue compartida en redes sociales por su hija, la actriz y cantante Celeste Castro, y rápidamente se volvió viral.

Profunda tristeza Diseñadora, amante de los viajes y de sus amigos: así era Evelyn, la sanjuanina que falleció tras un mes de agonía

“Hoy mis viejos cumplieron 45 años de casados. Mi papá tiene Alzheimer, y hoy le fui a avisar que era su aniversario. ‘¿En serio?’, me dijo… ‘Cómprame unas florcitas para la Rosita’ ”, relató la artista en su cuenta de Instagram, junto al video en el que se ve al hombre entregándole las rosas a su esposa, visiblemente emocionada.

El episodio ocurrió cuando Castro decidió recordarle a su padre la fecha especial. En medio de una enfermedad que suele borrar recuerdos recientes y fragmentar la memoria, el hombre tuvo un instante de lucidez que sorprendió a toda la familia: no solo comprendió que era su aniversario, sino que evocó la tradición de obsequiar flores cada año.

“Se acordó que toda la vida le regaló flores en su aniversario”, escribió la actriz. En su mensaje también destacó el acompañamiento cotidiano que le brindan: “Siempre te vamos a ayudar a revivir los momentos más bonitos de la vida, papá. Acá estamos para ayudarte a que sigas siendo el galán de la mamá, como siempre”.

Oriundos del departamento Rivadavia, el matrimonio celebró sus 45 años en un contexto atravesado por la enfermedad, pero también por la contención y el amor familiar. El video muestra el instante en que él le entrega las flores a su esposa, en un gesto sencillo pero cargado de significado.

La publicación generó una inmediata repercusión, con decenas de mensajes de apoyo y empatía. Muchos usuarios destacaron cómo, incluso frente al avance del Alzheimer, la memoria afectiva puede aferrarse a rituales profundamente arraigados.

“Cuando volvés y te quedás acá con nosotros, viviendo el presente, aunque sea un ratito, nos regalás el mundo”, expresó Castro en su mensaje. La historia conmovió por lo que simboliza: que aun en medio del olvido, el amor puede encontrar la forma de hacerse presente.

Mirá el emotivo momento acá: