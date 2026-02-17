Alerta por correos maliciosos que simulan ser del Foro de Abogados

El Foro de Abogados de San Juan emitió un comunicado dirigido a sus matriculados tras detectar la circulación de correos electrónicos maliciosos enviados desde una cuenta que no pertenece a la institución.
Según informaron desde la entidad, los mensajes podrían estar vinculados a posibles estafas virtuales.
Según informaron, los mensajes podrían estar vinculados a posibles estafas virtuales. Desde la entidad aclararon que nunca envían comunicaciones oficiales utilizando direcciones con terminación @gmail.com.
En el aviso difundido, se identifica como origen de los correos sospechosos la dirección [email protected], e instan a los profesionales a extremar precauciones.
“El objetivo de estos mensajes podría ser engañar a los destinatarios”, advirtieron desde la institución, al tiempo que recomendaron no abrir archivos adjuntos ni acceder a enlaces provenientes de remitentes dudosos.
El comunicado surge en un contexto de creciente preocupación por maniobras de phishing y fraudes digitales, modalidades que buscan obtener datos personales o credenciales mediante suplantación de identidad.
Desde el Foro recordaron a los matriculados verificar siempre el remitente de los correos y, ante cualquier duda, consultar a través de los canales oficiales de la institución.