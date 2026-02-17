martes 17 de febrero 2026

¡Ojo!

Alerta por correos maliciosos que simulan ser del Foro de Abogados

Según informaron desde la entidad, los mensajes podrían estar vinculados a posibles estafas virtuales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
computadora.jpg

El Foro de Abogados de San Juan emitió un comunicado dirigido a sus matriculados tras detectar la circulación de correos electrónicos maliciosos enviados desde una cuenta que no pertenece a la institución.

Según informaron, los mensajes podrían estar vinculados a posibles estafas virtuales. Desde la entidad aclararon que nunca envían comunicaciones oficiales utilizando direcciones con terminación @gmail.com.

En el aviso difundido, se identifica como origen de los correos sospechosos la dirección [email protected], e instan a los profesionales a extremar precauciones.

image

“El objetivo de estos mensajes podría ser engañar a los destinatarios”, advirtieron desde la institución, al tiempo que recomendaron no abrir archivos adjuntos ni acceder a enlaces provenientes de remitentes dudosos.

El comunicado surge en un contexto de creciente preocupación por maniobras de phishing y fraudes digitales, modalidades que buscan obtener datos personales o credenciales mediante suplantación de identidad.

Desde el Foro recordaron a los matriculados verificar siempre el remitente de los correos y, ante cualquier duda, consultar a través de los canales oficiales de la institución.

