Alerta por correos maliciosos que simulan ser del Foro de Abogados

El Foro de Abogados de San Juan emitió un comunicado dirigido a sus matriculados tras detectar la circulación de correos electrónicos maliciosos enviados desde una cuenta que no pertenece a la institución.

Tiempo de Verano en SJ Vacaciones en la Difunta Correa: del hotel al desayuno en familia, todos los precios

Gesto Ricardo Mollo contó la historia detrás de la sandía sanjuanina que ya es tradición en el Cosquín Rock: "Me acordé de..."

Según informaron, los mensajes podrían estar vinculados a posibles estafas virtuales. Desde la entidad aclararon que nunca envían comunicaciones oficiales utilizando direcciones con terminación @gmail.com.

En el aviso difundido, se identifica como origen de los correos sospechosos la dirección [email protected], e instan a los profesionales a extremar precauciones.

image

“El objetivo de estos mensajes podría ser engañar a los destinatarios”, advirtieron desde la institución, al tiempo que recomendaron no abrir archivos adjuntos ni acceder a enlaces provenientes de remitentes dudosos.

El comunicado surge en un contexto de creciente preocupación por maniobras de phishing y fraudes digitales, modalidades que buscan obtener datos personales o credenciales mediante suplantación de identidad.

Desde el Foro recordaron a los matriculados verificar siempre el remitente de los correos y, ante cualquier duda, consultar a través de los canales oficiales de la institución.