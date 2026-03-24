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A 50 años del Golpe de Estado

Al grito de "Nunca Más", sanjuaninos marcharon por la Memoria, Verdad y Justicia

Ciudadanos y organizaciones sociales se convocaron para conmemorar un nuevo 24 de marzo al grito de Nunca Más.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Desde las 17 horas numerosos movimientos sociales, partidos políticos y ciudadanos se congregaron en la Plaza 25 de Mayo para conmemorar un nuevo Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Desde allí se movilizaron hasta Plaza España, donde se leyó un documento acordado por organizaciones de derechos humanos.

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La movilización inició con una vuelta por la Plaza 25 de Mayo, luego continuó por avenida Ignacio de la Roza, avenida Alem y, de ahí, por Libertador hasta la Plaza España, donde había un escenario montado. Hubo una concurrida participación, estimada por la Policía de San Juan en 7.000 personas, entre las que se encontraban miembros de partidos políticos, organizaciones sociales y ciudadanos autoconvocados. Al grito de “Nunca Más”, los sanjuaninos nuevamente conmemoraron un aniversario del último golpe de Estado, el cual llevó a cabo un terrorismo de Estado que marcó profundamente la identidad y la historia nacional.

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Había un sentimiento de emoción que se expresaba con abrazos y lágrimas, principalmente por parte de familiares de desaparecidos que, en la jornada, recordaron hechos estremecedores y reivindicaron la lucha de las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo.

Antes de dar inicio a la lectura del documento, subieron al escenario principal un grupo de danzas integrado por niñas, la murga La Pericana y Daniel Giovenco, quienes compartieron su arte con el público presente. Luego, los ciudadanos nombraron a cada uno de los desaparecidos de la provincia durante la dictadura militar y, cada tanto, los presentes alzaban la voz expresando “¡presente!”, como representación de una memoria que sigue vigente. Más adelante, se dio lectura al documento principal por parte de Gabriel Farías y Victoria Benítez, integrantes de la agrupación Hijos.

“Este aniversario nos encuentra a todos los organismos de derechos humanos y movimientos políticos marchando juntos, porque entendemos que la unidad en este contexto es la más genuina reivindicación a las víctimas de la dictadura”, expresaron. De esta manera, pusieron en valor la militancia de la juventud en los 70 y hablaron sobre su legado: “Hoy más que nunca están presentes y queremos que las nuevas generaciones conozcan quiénes eran, cómo pensaban, cómo vivían, qué sueños tenían y por qué luchaban los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos”.

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“La dictadura militar conformó un Estado nacional de facto. Ellos fueron responsables de aniquilar a toda una generación de personas con un plan sistemático de exterminio; personas que, además, eran hijos e hijas de este pueblo”, continuó.

En tanto, revalorizaron y pusieron énfasis en la persistente lucha de las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo que, en estos 50 años, trabajaron incansablemente por la restitución de la identidad de los desaparecidos. “Exigimos que digan dónde están. Así lo afirmamos medio siglo después. Su lucha valió la pena. Ellos trascendieron su condición de padres, hijos, nietos, hermanos o amigos para convertirse en actores sociales que lucharon porque entendían que era necesario que todos y todas tuvieran una vida digna de ser vivida, a través de una patria justa, libre y soberana como pilar fundamental de la democracia”, expresaron.

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Además, destacaron la importancia del compromiso de las organizaciones de derechos humanos en las manifestaciones actuales que llevan a cabo jubilados y trabajadores, principalmente en el marco de la Ley de Jubilaciones y la reforma laboral. “La tarea de los organismos de derechos humanos es acompañar los reclamos de los miles de compatriotas que se movilizan, entre otras causas, contra la nefasta reforma laboral, una ley que parece calcada de los planes de la junta militar; los seudodecretos dictatoriales que configuran un régimen legal antiobrero y antisindical que se combinó con la represión, produciendo la militarización de los conflictos sindicales, la prohibición de las medidas de acción directa y la suspensión de la negociación colectiva de convenios colectivos de trabajo”.

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“Castigar a los trabajadores, privarlos de sus derechos individuales y fundamentales, combatir lo colectivo... Nos necesitan separados, haciéndonos creer que cada uno debe salvarse solo, que no podemos alcanzar consensos porque los intereses son incompatibles; quieren que la disputa sea entre nosotros para evitar que construyamos una propuesta superadora”, siguieron con un fuerte tono de crítica hacia el Gobierno nacional.

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Por último, los oradores celebraron que diversos organismos se hayan unido en la conmemoración de esta fecha tan importante para la sociedad. “A 50 años del golpe genocida, valoramos haber construido este gran acto de unidad más allá de las diferencias. Desde el conjunto de organismos de derechos humanos y organizaciones convocantes a esta plaza y a plazas del país, reclamamos con fuerza, con convicción, y seguimos luchando por la memoria, la verdad y la justicia, y reivindicamos la lucha por todos los derechos humanos vulnerados”, finalizaron.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "En San Juan, a 50 años del golpe de Estado, la memoria también se expresó en las calles. Distintos referentes políticos y miembros de organismos de Derechos Humanos participaron de la marcha en la Plaza 25, con distintas miradas sobre lo que significa este 24 de marzo en la actualidad. Más info en @tiempodesanjuan #24DeMarzo #MemoriaVerdadYJusticia #SanJuan #NuncaMás #DerechosHumanos"
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