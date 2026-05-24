El K-pop (pop coreano) ha consolidado una fuerte comunidad en Argentina, y San Juan no es la excepción. Esta disciplina está estrechamente ligada al fenómeno global "K-Pop In Public", un formato audiovisual que explotó en el país entre 2017 y 2019, y que consiste en filmar complejas coreografías en espacios abiertos. Detrás de cada video de pocos minutos hay un exhaustivo trabajo de producción independiente que abarca desde el armado de detallados vestuarios hasta la coordinación de ensayos y maquillaje.

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En este contexto de autogestión surge POLARIS, un grupo integrado por Ángela Pugliese, Celeste Porcel, Melisa Camargo, Chanelle Olivera y Guadalupe Muñoz. El quinteto comenzó a gestarse a fines de 2024 tras ganar el primer puesto en el evento "Maniac" y se formó oficialmente a principios de 2025. "Buscábamos un nombre que nos identificara a todas... Elegimos POLARIS porque es la estrella más brillante de la Osa Menor; buscamos destacar a través del baile el brillo propio de cada una", explicaron sus integrantes. Su dedicación dio resultados recientes el pasado 14 de noviembre de 2025, cuando obtuvieron el tercer puesto a nivel regional en el concurso Zona 2 con la canción Justice de Dreamcatcher.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2058582449567801446&partner=&hide_thread=false POLARIS: el grupo que convierte San Juan en un escenario K-pop pic.twitter.com/3s0LbxB8Hw — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) May 24, 2026

El paisaje sanjuanino como set de producción

La principal impronta de POLARIS radica en su capacidad para transformar la arquitectura y la naturaleza de San Juan en estéticos escenarios de videoclips. El dance cover exige aprender, replicar y ejecutar con la mayor exactitud posible la coreografía, la actitud y la estética de los artistas originales; sin embargo, este quinteto le añade un valor único al mimetizar la energía del pop asiático con los paisajes de la provincia.

Las locaciones clave incluyen los jardines y la entrada vanguardista del Teatro del Bicentenario; la Plaza Seca del Centro Cívico; y el Parque de Mayo junto al Museo de la Historia Urbana, cuyos puentes, calles internas arboladas y espacios verdes ofrecen una atmósfera fresca y orgánica ideal para el K-pop.

La escena local: un movimiento en plena expansión

Respecto a la movida en la provincia, las integrantes definen el ambiente como un espacio de apoyo mutuo entre bailarines, aunque existan las tensiones lógicas de la competencia. Para el futuro, el grupo planea continuar con sus producciones y dejó un mensaje para quienes desean empezar: "Les aconsejaríamos que bailen porque les gusta y la pasan bien. A veces el resultado no es el que uno espera, pero es necesario para crecer como bailarín y como persona. Anímense a conocer distintos estilos de baile".

Más allá de la experiencia elogiable de POLARIS, la escena del dance cover en San Juan está lista para consolidarse como una verdadera subcultura juvenil en auge. El nivel de profesionalismo en la edición visual, la caracterización y la técnica de estos grupos emergentes demuestra que las nuevas generaciones están sabiendo reapropiarse del espacio público. El K-pop sanjuanino no solo promete ser un furor, sino una vitrina artística original que redescubre la provincia a través del lente de la juventud.