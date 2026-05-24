Belgrano, histórico: reeditó la final del 2011, amargó a River y levantó su primera copa en el fútbol argentino

Final del partido en Córdoba
Belgrano le ganó agónicamente 3-2 a River, en Córdoba, y se consagró campeón del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol, por primera vez en su historia.
En el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y como informó la Agencia Noticias Argentinas, el ´Millonario´ empezó ganando con el gol de Facundo Colidio a los 18 minutos de juego pero Leonardo Morales lo empató a los 26 minutos.
En el complemento, Tomás Galván le dio la ventaja a River a los 14 minutos pero, a los 40 y 43, el delantero Nicolás Fernández empató y dio vuelta el partido.
Con este resultado, el equipo de Ricardo Zielinski se consagró campeón del fútbol argentino por primera vez en su historia y se transforma en el primer campeón de liga de Córdoba, el segundo a nivel nacional tras la Supercopa Internacional que conquistó Talleres en 2025, también ante River.
Por su parte, el equipo de Eduardo Coudet sufrió un duro golpe en el final del semestre, en la previa de lo que será la última fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana ante Blooming de Bolivia, el miércoles en el estadio Monumental.
GOL DE BELGRANO
El delantero Nicolás Fernández marcó el 3-2 para Belgrano de Córdoba ante River a los 42 minutos del complemento.
Tras un centro desde la derecha de Franco Vázquez, la pelota le quedó en la izquierda del área al ex delantero de Defensa y Justicia que remató mordido, con la fortuna de que la pelota rebotó en un defensor y terminó entrando en el palo diestro.
A LO BELGRANO SERA GOL DEL UVITA pic.twitter.com/Plbz8uVAo1— Puntos Para La Permanencia (@PuntosCab) May 24, 2026
GOL DE BELGRANO
El delantero Nicolás Fernández marcó el 2-2 para Belgrano de Córdoba ante River, a los 39 minutos del complemento.
Desde los doce pasos, el ex delantero de Defensa y Justicia pateó potentemente al ángulo derecho del arquero Santiago Beltrán que voló a la izquierda.
¡¡EL GOL DE PENAL DE UVITA FERNÁNDEZ PARA EL 2-2 DE BELGRANO ANTE RIVER PLATE EN EL KEMPES!! pic.twitter.com/WwfZ2zpta7— dataref (@dataref_ar) May 24, 2026
PENAL PARA BELGRANO
Tras una extensa revisión en el VAR, el árbitro Yael Falcón Pérez sancionó penal para Belgrano por una clara mano de Lautaro Rivero dentro del área a los 38 minutos.
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GOL DE RIVER
El mediocampista Tomás Galván marcó el 2-1 para River ante Belgrano de Córdoba, a los 14 minuots de juego.
En un contragolpe letal, el delantero Facundo Colidio encaró por la mitad y, al llegar al área, abrió a su izquierda para el ex Vélez que la acomodó para delante, le pegó cruzado y puso el 2-1.
"Galván":Por el gol de River contra Belgrano en la final del #TorneoApertura pic.twitter.com/hTVNSbkrVZ— ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) May 24, 2026
Inició el partido en Córdoba
El mediocampista Lucas Zelarayán tocó para su compañero ante el pitazo inicial del árbitro Yael Falcón Pérez y comenzó el complemento de la gran final entre River y Belgrano de Córdoba.
Final del primer tiempo en Córdoba
El árbitro Yael Falcón Pérez señaló la mitad del campo de juego y pitó el final del primer tiempo entre River y Belgrano de Córdoba.
GOL DE BELGRANO
El defensor Leonardo Morales marcó el 1-1 para Belgrano de Córdoba ante River, a los 26 minutos del primer tiempo.
Tras un gran tiro de esquina desde la derecha de Lucas Zelarayán, la pelota cayó en el primer palo donde el ex jugador de Gimnasia La Plata cabeceó cruzado y puso el 1-1.
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GOL DE RIVER
El delantero Facundo Colidio marcó el 1-0 para River ante Belgrano de Córdoba, a los 17 minutos de juego.
Tras un desborde de Juan Cruz Meza por la derecha, el juvenil metió el pase al medio para el ex Tigre que la empujó debajo del arco y puso el 1-0.
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Beltrán salvó dos veces a River en el arranque
SE SALVA EL MILLONARIOLucas Passerini desvió el primer tiro libre de #Belgrano y casi complicó a Beltran pic.twitter.com/JPLe4vnPlw— Última Jugada (@UJCBA) May 24, 2026
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Inició el partido en Córdoba
El delantero Joaquín Freitas tocó para su compañero ante el pitazo inicial del árbitro Yael Falcón Pérez y comenzó la gran final entre River y Belgrano de Córdoba.
Tras un gran recibimiento, un veterano de Malvinas interpretó el Himno Nacional
Luego de lo que fue un gran recibimiento de ambas parcialidades para sus respectivos equipos, el veterano de Malvinas, Fabio Santana, interpretó el Himno Nacional en visperas de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo.
EMOCIONANTE MOMENTO EN EL KEMPES CON EL HIMNO NACIONAL ARGENTINO.ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/jWE05K5cpI— SportsCenter (@SC_ESPN) May 24, 2026
Impresionante recibimiento en el Mario Alberto Kempes
¡ASÍ SE VIVE UNA FINAL EN EL FÚTBOL ARGENTINO! ¡IMPRESIONANTE FIESTA DE LA GENTE DE RIVER Y BELGRANO EN EL KEMPES POR LA DEFINICIÓN DEL #TORNEOAPERTURA!ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/Jv5fAbcrd1— SportsCenter (@SC_ESPN) May 24, 2026
Formación confirmada en Belgrano de Córdoba
El entrenador de Belgrano, Ricardo Zielinski, confirmó el equipo titular que saldrá al campo de juego del estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba para enfrentar a River en el marco de la final del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.
Thiago Cardozo; Agustín Falcón, Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Adrián Spörle; Santiago Longo, Adrián Sánchez, Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Juan Velázquez; Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.
Formación confirmada en River
El entrenador de River, Eduardo Coudet, confirmó el equipo titular que saldrá al campo de juego del estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba para enfrentar a Belgrano en el marco de la final del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.
Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Juan Cruz Meza, Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.
La formación de Belgrano para la gran final ante River
Belgrano se enfrentará esta tarde con River en busca del título en el Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol y su director técnico, Ricardo Zielinski, dio a conocer a los titulares: Thiago Cardozo; Agustín Falcón, Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Sebastián Longo, Juan Velázquez; Lucas Zelarayán y Lucas Passerini.
La formación de River para la gran final ante Belgrano
River se enfrentará esta tarde con Belgrano de Córdoba en busca del título en el Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol y su director técnico, Eduardo "Chacho" Coudet, definió el 11 inicial: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Juan Cruz Meza, Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas.
Así está el vestuario de Belgrano
Celeste como el cielo y como las cosas que llevo en mi corazón. pic.twitter.com/srrHs0U70X— Belgrano (@Belgrano) May 24, 2026
El vestuario de River, previo a la final
Vestuario listo en el Estadio Mario Alberto Kempes pic.twitter.com/G8I3IZShww— River Plate (@RiverPlate) May 24, 2026
Los últimos 5 partidos de Belgrano
- 26/4 | Derrota 0-1 vs. Gimnasia (Torneo Apertura)
- 3/5 | Victoria 4-0 vs. Sarmiento (Torneo Apertura)
- 9/5 | Victoria 1-0 vs. Talleres (Octavos de final – Torneo Apertura)
- 12/5 | Victoria 2-0 vs. Unión (Cuartos de final – Torneo Apertura)
- 17/5 | Empate 0-0 (4-3 por penales) vs. Argentinos Juniors (Semifinal – Torneo Apertura)
Los últimos 5 partidos de River
- 7/5 | Victoria 2-1 vs. Carabobo (Copa Sudamericana – Fecha 4)
- 10/5 | Empate 1-1 (4-3 por penales) vs. San Lorenzo (Octavos de final – Torneo Apertura)
- 13/5 | Victoria 2-0 vs. Gimnasia (Cuartos de final – Torneo Apertura)
- 16/5 | Victoria 1-0 vs. Rosario Central (Semifinal – Torneo Apertura)
- 20/5 | Empate 1-1 vs. RB Bragantino (Copa Sudamericana – Fecha 5)
Los convocados en Belgrano para la final del Apertura 2026 ante River
- Arqueros: Thiago Cardozo y Manuel Vicentini.
- Defensores: Álvaro Ocampo, Agustín Falcón, Adrián Spörle, Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Federico Ricca, Lisandro López y Alcides Benítez.
- Mediocampistas: Adrián Sánchez, Santiago Longo, Ramiro Hernandes, Juan Velázquez, Gonzalo Zelarayán, Julián Mavilla, Jeremías Lucco, Lucas Zelarayán, Francisco González Metilli y Lucas Tulián.
- Delanteros: Nicolás Fernández, Franco Vázquez, Lautaro Ismael Gutiérrez, Lucas Passerini y Emiliano Rigoni.
Los convocados en River para la final del Apertura 2026
De cara a este encuentro, el Chacho Coudet tomó la decisión que todos los jugadores del plantel están convocados, incluyendo a los lesionados y a otros que sumaron pocos minutos en el semestre.
- Arqueros: Santiago Beltrán, Franco Armani, Ezequiel Centurión y Franco Jaroszewicz.
- Defensores: Lautaro Rivero, Lucas Martínez Quarta, Tobías Ramírez, Juan Portillo, Paulo Díaz, Germán Pezzella, Ulises Giménez, Matías Viña, Gonzalo Montiel, Facundo González, Marcos Acuña y Fabricio Bustos.
- Mediocampistas: Aníbal Moreno, Kevin Castaño, Fausto Vera, Lucas Silva, Giuliano Galoppo, Kendry Páez, Tomás Galván, Santiago Lencina, Juan Fernando Quintero, Juan Cruz Meza y Maximiliano Meza.
- Delanteros: Ian Subiabre, Facundo Colidio, Agustín Ruberto, Maximiliano Salas, Sebastián Driussi, Joaquín Freitas.
Torneo Apertura: Martínez Quarta y Zelarayán palpitaron la final entre River y Belgrano
Los jugadores y capitanes de River Plate y Belgrano de Córdoba, Lucas Martínez Quarta y Lucas Zelarayán, respectivamente, palpitaron este sábado con fuerte emoción lo que será la gran final del Torneo Apertura 2026 entre ambos equipos en el Estadio Mario Alberto Kempes.
“Pase lo que pase, estamos orgullosos de lo que hicimos”, afirmó el capitán del conjunto de Núñez, tras destacar el desahogo del plantel tras la agónica clasificación en semifinales y dejó un mensaje de cara al partido decisivo.
Luego del ajustado triunfo por 1-0 ante Rosario Central, en un encuentro donde a él mismo le cometieron la infracción que derivó en el penal del gol clasificatorio, Martínez Quarta no ocultó su euforia en conferencia de prensa: “Lo jugamos con el corazón, con todo lo que teníamos", remarcó el defensor, haciendo alusión al trajín que vivió el equipo que conduce Eduardo Coudet.
Así está el historial en enfrentamientos mano a mano entre River y Belgrano de Córdoba
River y Belgrano de Córdoba se enfrentarán este domingo en la gran final del Torneo Apertura, en el que será un enfrentamiento entre dos equipos con mucha historia entre ellos.
El historial en enfrentamientos mano a mano marca un claro dominio para River, que ganó en tres de los cuatro, aunque Belgrano se quedó con el más importante.
El primero de estos enfrentamientos se dio en los cuartos de final del Nacional de 1984, donde River se impuso 4-0 en Córdoba, mientras que en la vuelta cayó 2-0 pero avanzó gracias al 4-2 en el global.
Cómo llegan River y Belgrano a la final del Torneo Apertura
River y Belgrano definirán este domingo el Torneo Apertura 2026 en el estadio Mario Alberto Kempes.
El partido comenzará a las 15.30, tendrá arbitraje de Yael Falcón Pérez y entregará el primer título de la temporada en el fútbol argentino.
River fue el primero en asegurar su lugar en la final tras vencer 1-0 a Rosario Central en el Monumental. En un encuentro tenso, Jeremías Ledesma le atajó un penal a Gonzalo Montiel en el primer tiempo, pero en el complemento apareció Facundo Colidio para convertir desde los doce pasos y darle la clasificación al equipo de Eduardo Coudet.
Estas son las formaciones y otros detalles del partido
Síntesis del partido:
Final del Torneo Apertura.
- River - Belgrano.
- Estadio: Mario Alberto Kempes.
- Árbitro: Yael Falcón Pérez.
- VAR: Leandro Rey Hilfer.
Probables formaciones
- River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Lucas Silva, Fausto Vera, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.
- Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López o Agustín Falcón, Adrián Spörle; Santiago Longo, Adrián Sánchez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metili; Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.
Hora y TV de River vs Belgrano
- Partido: River Plate vs Belgrano
- Fecha: domingo 24 de mayo
- Hora: 15:30 (Argentina)
- Estadio: Estadio Mario Alberto Kempes
- TV: ESPN y Disney+ Premium
Belgrano sueña con otro golpe histórico
El conjunto cordobés aparece como la gran sorpresa del campeonato. Con Franco “Mudo” Vázquez como referente y Zielinski nuevamente al mando, el Pirata buscará repetir una noche histórica frente a River y conseguir el título más importante de toda su historia.
River quiere revancha deportiva
Aunque en Núñez insisten en que “son partidos distintos”, el recuerdo sigue latente entre los hinchas. Esta vez, River llega desde otro lugar: consolidado, con un plantel competitivo y la presión de confirmar el favoritismo en una final que puede marcar el inicio de una nueva etapa ganadora con el Chacho.
Un recuerdo imposible de borrar
La final inevitablemente remite a la Promoción de 2011, cuando Belgrano mandó a River al único descenso de su historia. Aquel equipo cordobés, dirigido también por Ricardo Zielinski, ganó 2-0 en la ida y luego empató 1-1 en el Monumental.