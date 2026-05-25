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Celebración

Con alegría y mucho color, así vivieron el desfile patrio los sanjuaninos

Sobre Avenida Ignacio de la Roza, decenas de alumnos, docentes y representantes de organizaciones sociales y artísticas marcharon con orgullo para conmemorar 216 años del nacimiento de la patria. Mirá las mejores imágenes de un día histórico.

Por Luz Ochoa
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Este 25 de Mayo, cientos de sanjuaninos fueron parte de los festejos por el 216° aniversario de la patria que tuvieron lugar en Avenida Ignacio de la Roza, en Capital, por donde desfilaron estudiantes, docentes y múltiples representantes de organizaciones sociales y artísticas.

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Protagonistas del tradicional desfile cívico militar, quienes marcharon con orgullo le pudieron el color a la celebración lo mismo que el importante marco de público que acompañó el acto comandado por las autoridades provinciales, encabezado por el gobernador Marcelo Orrego y el vicegobernador Fabián Martín.

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Chicos y grandes se sumaron a la cita que comenzó sobre las 11.30 de este lunes, después de que culminó el Tedeum en la catedral sanjuanina. Con los colores de la bandera, se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y se escuchó el ritmo de marcha gracias a la Banda del RIM 22.

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