lunes 25 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tedeum en la Catedral

La advertencia de la Iglesia de San Juan: "El 'sálvese quien pueda', del individualismo feroz, no conduce a ningún puerto"

El obispo auxiliar Gustavo Larrazábal encabezó el clásico tedeum en la Catedral San Juan Bautista basado en los cuatro principios fundamentales de la doctrina social de la iglesia que rescató el Papa Francisco.

Por Pablo Mendoza
WhatsApp Image 2026-05-25 at 10.59.31 (1)

En una jornada marcada por el fervor patrio, la Catedral San Juan Bautista fue el escenario de un contundente llamado a la unidad y la concertación social. El tradicional Tedeum del 25 de Mayo contó con la presencia central del gobernador de la provincia, Marcelo Orrego, quien asistió acompañado por su pareja, junto a las máximas autoridades políticas, legislativas y judiciales de San Juan.

Lee además
Ilustración basada en la situación de San Juan durante principios del Siglo XIX.
Efeméride

Historias del 25 de Mayo: qué pasaba en San Juan, cuándo llegó la noticia y los días de Cornelio Saavedra en Iglesia
pidieron suspender la demolicion de la iglesia de villa mercedes: tambien juntan firmas video
Jáchal

Pidieron suspender la demolición de la Iglesia de Villa Mercedes: también juntan firmas

La celebración litúrgica estuvo a cargo del presbítero Andrés Riveros, mientras que el mensaje central e institucional de la Iglesia quedó plasmado en una profunda homilía pronunciada por el obispo auxiliar de la provincia, Monseñor Gustavo Larrazábal.

Captura de pantalla 2026-05-25 111815

Tomando como punto de partida la parábola evangélica del trigo y la cizaña , Larrazábal trazó un paralelismo directo con la realidad argentina actual y los desafíos del arco político. En su alocución, el prelado lanzó una advertencia directa contra las posturas polarizadas y el egoísmo sectorial como pasó a nivel nacional.

"¡El 'sálvese quien pueda', del individualismo feroz, no conduce a ningún puerto de felicidad personal y menos aún a la paz interior necesaria para un desarrollo auténtico y cuánto empobrece a la paz social que habilita a todos los pueblos a vivir con dignidad!".

Recordando a los próceres de la Semana de Mayo de 1810, el obispo remarcó que la libertad de la Patria "no se conseguía sin el pueblo" , y advirtió que en la actualidad "no puede haber diálogo con violencia o discursos de odio" , así como tampoco "connivencia con la injusticia" ni espacio para una "indiferencia que mata".

Captura de pantalla 2026-05-25 111734

Frente a la mirada de las autoridades gubernamentales presentes, Larrazábal expuso los cuatro principios de la Doctrina Social de la Iglesia que el Papa Francisco ha rescatado como herramientas clave para destrabar las tensiones de la realidad social. El tiempo es mayor que el espacio; el obispo criticó la búsqueda de "ganancias políticas fáciles y rápidas a corto plazo" e instó a priorizar los procesos humanos de fondo por sobre la obsesión inmediata de acaparar espacios de poder. Alertó, además, contra la "impaciencia mesiánica" y los radicalismos que prometen soluciones mágicas pero dejan destrucción.

La unidad prevalece sobre el conflicto, al explicar que las raíces del trigo y la cizaña crecen entrelazadas , advirtió que los "extremistas" y "fanáticos" que pretenden un purismo del 100% terminan destruyendo la convivencia social. "La unidad es más importante que el conflicto" , sentenció, llamando a construir comunión en medio del desacuerdo.

Captura de pantalla 2026-05-25 111749

Las realidades son más importantes que las ideas, en un mensaje directo a la clase dirigente, pidió evitar la "retórica vacía" y los discursos intelectuales desprovistos de sabiduría. Señaló que hay líderes que no entienden por qué la gente no los sigue, y argumentó que es porque muchas veces "están atrapados en el reino de las ideas puras" desconectadas de la praxis cotidiana.

Y finalmente, el todo es mayor que la parte; utilizando la imagen del poliedro -donde cada parte conserva su singularidad dentro de una convergencia común- , la homilía propuso un modelo social y político que preserve las identidades locales frente a la globalización abstracta, garantizando un orden universal con lugar prioritario para los pobres, su cultura y sus aspiraciones.

El acto patrio concluyó con una oración para configurar el interior de la ciudadanía y de la dirigencia con el propósito genuino de "forjar la Patria Grande" , en un fuerte llamado de la Iglesia sanjuanina a deponer las armas del conflicto permanente en pos del bien común.

Temas
Seguí leyendo

Marcelo Orrego por el 25 de Mayo: "El futuro y los valores se construyen con educación, cultura y cuidando la libertad"

Desde el cielo y por dentro, el coloso educativo de hormigón que transformará el centro sanjuanino y pondrá fin a medio siglo de espera

"Hilos de Revolución" abrió los festejos patrios por el 25 de Mayo en San Juan

San Juan arranca la semana con frío: anuncian una mínima de 2°

El productor influencer que logró viralizar sus ofertas de frutillas y paltas y abrió tres negocios en un año

Alerta por pumas en San Juan: por qué bajan a zonas pobladas y qué hacer al cruzarse con uno

POLARIS: el grupo que convierte San Juan en un escenario K-pop

Piden dadores de sangre para la estudiante de Enfermería que sufrió una grave colisión en La Bebida

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
desde el cielo y por dentro, el coloso educativo de hormigon que transformara el centro sanjuanino y pondra fin a medio siglo de espera video
El drone de Tiempo

Desde el cielo y por dentro, el coloso educativo de hormigón que transformará el centro sanjuanino y pondrá fin a medio siglo de espera

Por Miriam Walter

Las Más Leídas

Paso de Agua Negra: desde la jugada de Nación mandando plata para ingeniosas obras y el interés por EBITAN, hasta un récord helado
Estrategia

Paso de Agua Negra: desde la jugada de Nación mandando plata para ingeniosas obras y el interés por EBITAN, hasta un récord helado

Belgrano, histórico: reeditó la final del 2011, amargó a River y levantó su primera copa en el fútbol argentino
Piratas campeones

Belgrano, histórico: reeditó la final del 2011, amargó a River y levantó su primera copa en el fútbol argentino

Choque fatal en Santa Lucía: el joven sobreviviente se dio el alta y se fue del hospital
Insólito

Choque fatal en Santa Lucía: el joven sobreviviente se dio el alta y se fue del hospital

Choque fatal en Ruta 40 ocurrido este año en San Juan.
Confesiones de encuesta

Sincericidio vial: el celular es el principal aliado de la imprudencia en las calles de San Juan

Imagen ilustrativa.
Dolor

Conmoción: encontraron muerto a un hombre de 89 años dentro de su casa de Albardón

Te Puede Interesar

Se tapa el rostro del agresor para resguardar la integridad de las presuntas víctimas.
Judiciales

Se agrava la situación para un violento de Santa Lucía: le agregan una causa por lesiones en contra de dos hijos

Por Redacción Tiempo de San Juan
Marcelo Orrego por el 25 de Mayo: El futuro y los valores se construyen con educación, cultura y cuidando la libertad
Declaraciones

Marcelo Orrego por el 25 de Mayo: "El futuro y los valores se construyen con educación, cultura y cuidando la libertad"

Desde el cielo y por dentro, el coloso educativo de hormigón que transformará el centro sanjuanino y pondrá fin a medio siglo de espera video
El drone de Tiempo

Desde el cielo y por dentro, el coloso educativo de hormigón que transformará el centro sanjuanino y pondrá fin a medio siglo de espera

La advertencia de la Iglesia de San Juan: El sálvese quien pueda, del individualismo feroz, no conduce a ningún puerto
Tedeum en la Catedral

La advertencia de la Iglesia de San Juan: "El 'sálvese quien pueda', del individualismo feroz, no conduce a ningún puerto"

Frente a Milei, el arzobispo García Cuerva sostuvo: Basta de arengar la polarización porque nadie se salva solo
Contundente

Frente a Milei, el arzobispo García Cuerva sostuvo: "Basta de arengar la polarización porque nadie se salva solo"