El dolor de Leonela Yúdica por la muerte de su hermano en el choque en Santa Lucía: "No sé cómo decirle a tu hijita"

La muerte de Alejandro Ezequiel Andino, el joven de 29 años que perdió la vida en un violento siniestro vial en Santa Lucía , generó una profunda conmoción en su entorno más cercano. Este domingo, su hermana, la boxeadora y concejal de Chimbas Leonela Yúdica, compartió sentidos mensajes en redes sociales que reflejan el dolor de la familia.

Tragedia Un automovilista murió tras chocar contra un poste en Santa Lucía y su acompañante está grave

“No alcanzan las palabras para expresar tanto dolor... No sé cómo decirle a tu hijita que ya no volverás, que ya no te escucharemos reír y que nos hagas reír con todas tus ocurrencias. Te amo y te pido que me des fuerzas para consolar a mamá y E.”, escribió la deportista, visiblemente afectada por la pérdida.

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En otra publicación, al compartir una nota periodística de Tiempo de San Juan sobre el hecho, agregó: “Nos dejaste muy rápido, mi hermano del alma. Te amo hoy y siempre. Que Dios ya te tenga en sus brazos”.

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El fallecimiento también provocó múltiples muestras de afecto por parte de amigos y allegados. Desde el entorno de la familia Andino, uno de los mensajes recordó a la víctima como “una persona divertida, alegre, amable y de buen corazón”, y destacó su rol como padre y sostén de su familia. “Se te va a extrañar, no entiendo por qué Dios se lleva a las mejores personas”, expresaron, en un texto cargado de emoción que también envía fuerzas a su madre, su hija y su hermana.

El deceso

El hecho ocurrió minutos antes de las 23 horas del sábado, en calle Balcarce entre Aconcagua y San Lorenzo, en Santa Lucía. Según las primeras informaciones, Andino conducía un Peugeot 306 cuando, por motivos que aún se investigan, perdió el control del vehículo e impactó contra un poste.

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A raíz del violento choque, el joven falleció prácticamente en el acto. Su acompañante, Néstor Nicolás Olivera, de 33 años, resultó gravemente herido y fue trasladado al Hospital Rawson, donde permanece internado bajo estricta supervisión médica.

La investigación del caso quedó en manos de la UFI de Delitos Especiales, que trabaja para determinar las circunstancias del siniestro.