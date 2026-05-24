Un automovilista murió tras chocar contra un poste en Santa Lucía y su acompañante está grave

Trágica noche de sábado en Santa Lucía. Minutos antes de las 23 horas, un fuerte siniestro vial interrumpió la tranquilidad de calle Balcarce, entre Aconcagua y San Lorenzo, dejando como saldo la muerte de un joven conductor y a su acompañante gravemente herido.

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De acuerdo a la información policial, el hecho involucró a un Peugeot 306 que circulaba de Sur a Norte. Al volante iba Alejandro Ezequiel Andino, de 29 años y oriundo de Chimbas, quien viajaba junto a Néstor Nicolás Olivera, de 33. Por motivos que aún son materia de investigación, el conductor perdió el control del vehículo y terminó impactando de manera violenta contra un poste, en una colisión que no dejó margen para maniobras evasivas.

El estruendo alertó a vecinos de la zona, mientras que minutos después arribaron efectivos policiales y personal médico. En el lugar, los profesionales de la salud constataron el fallecimiento de Andino, quien murió prácticamente en el acto producto de la violencia del impacto.

Olivera, en tanto, fue asistido de urgencia y trasladado al Hospital Guillermo Rawson, donde ingresó con un cuadro delicado. Según el parte médico difundido horas más tarde, presenta traumatismo encéfalo craneano, luxación en el hombro izquierdo, una herida cortante en la mano derecha y múltiples politraumatismos. Permanece internado en observación, bajo estricta supervisión médica.

La investigación quedó en manos de la UFI de Delitos Especiales, que trabaja para determinar con precisión qué desencadenó el siniestro.