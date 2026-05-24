domingo 24 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tragedia

Un automovilista murió tras chocar contra un poste en Santa Lucía y su acompañante está grave

El violento impacto ocurrió el sábado por la noche. La víctima fue identificada. El caso es investigado por la UFI Delitos Especiales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa,

Imagen ilustrativa,

Trágica noche de sábado en Santa Lucía. Minutos antes de las 23 horas, un fuerte siniestro vial interrumpió la tranquilidad de calle Balcarce, entre Aconcagua y San Lorenzo, dejando como saldo la muerte de un joven conductor y a su acompañante gravemente herido.

Lee además
quien era el automovilista que murio tras el choque en santa lucia
Conmoción

Quién era el automovilista que murió tras el choque en Santa Lucía
preocupacion en caucete por un automovilista que habria acosado a varias mujeres
Comisaría 9°

Preocupación en Caucete por un automovilista que habría acosado a varias mujeres

De acuerdo a la información policial, el hecho involucró a un Peugeot 306 que circulaba de Sur a Norte. Al volante iba Alejandro Ezequiel Andino, de 29 años y oriundo de Chimbas, quien viajaba junto a Néstor Nicolás Olivera, de 33. Por motivos que aún son materia de investigación, el conductor perdió el control del vehículo y terminó impactando de manera violenta contra un poste, en una colisión que no dejó margen para maniobras evasivas.

El estruendo alertó a vecinos de la zona, mientras que minutos después arribaron efectivos policiales y personal médico. En el lugar, los profesionales de la salud constataron el fallecimiento de Andino, quien murió prácticamente en el acto producto de la violencia del impacto.

Olivera, en tanto, fue asistido de urgencia y trasladado al Hospital Guillermo Rawson, donde ingresó con un cuadro delicado. Según el parte médico difundido horas más tarde, presenta traumatismo encéfalo craneano, luxación en el hombro izquierdo, una herida cortante en la mano derecha y múltiples politraumatismos. Permanece internado en observación, bajo estricta supervisión médica.

La investigación quedó en manos de la UFI de Delitos Especiales, que trabaja para determinar con precisión qué desencadenó el siniestro.

Temas
Seguí leyendo

Dolor por la ciclista fallecida tras chocar contra un colectivo en Rivadavia

Violento choque entre una moto y un colectivo en San Martín: un hombre terminó en el hospital

Violento asalto en el centro: atan a una pareja y los golpean en busca de dinero

Un conductor se quedó dormido al volante, perdió el control y estrelló su auto contra un árbol en Caucete

Ordenan la internación de un ladrón reincidente por su adicción y disponen que el defensor y el asesor lo acompañen

Falleció la mujer que fue atropellada por un colectivo el miércoles pasado

Una mujer le dio la tarjeta a su inquilino para que le cobre la jubilación y él le robó $420.000

Tensión en pleno centro: la Policía sorprendió a menores con droga en la puerta de un colegio

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
dolor por la ciclista fallecida tras chocar contra un colectivo en rivadavia
Dolor

Dolor por la ciclista fallecida tras chocar contra un colectivo en Rivadavia

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

San Martín lo merecía, le ganó a Maipú y se metió en puestos del Reducido
Reviví el minuto a minuto

San Martín lo merecía, le ganó a Maipú y se metió en puestos del Reducido

Imagen ilustrativa,
Tragedia

Un automovilista murió tras chocar contra un poste en Santa Lucía y su acompañante está grave

Violento asalto en el centro: atan a una pareja y los golpean en busca de dinero
Capital

Violento asalto en el centro: atan a una pareja y los golpean en busca de dinero

Foto Gabriel Iturrieta
Qué grandes

El Hilario Sánchez fue una fiesta: San Martín ganó el clásico y tuvo visitas de lujo en la platea

Falleció la mujer que fue atropellada por un colectivo el miércoles pasado
Dolor

Falleció la mujer que fue atropellada por un colectivo el miércoles pasado

Te Puede Interesar

Quién era el automovilista que murió tras el choque en Santa Lucía
Conmoción

Quién era el automovilista que murió tras el choque en Santa Lucía

Por Redacción Tiempo de San Juan
El comunicado de Libertad, con día confirmado para la apertura de La Anónima en San Juan: Los dejamos en buenas manos
Oficial

El comunicado de Libertad, con día confirmado para la apertura de La Anónima en San Juan: "Los dejamos en buenas manos"

El matrimonio que duró siete meses y terminó con el femicidio de una joven frente a su hijo en Rawson
Historias del Crimen

El matrimonio que duró siete meses y terminó con el femicidio de una joven frente a su hijo en Rawson

EN VIVO, River-Belgrano: hora, TV y una final con cuentas pendientes en Córdoba
Minuto a minuto

EN VIVO, River-Belgrano: hora, TV y una final con cuentas pendientes en Córdoba

Foto: Club Sportivo Desamparados
Fútbol local

Quedaron definidos los cruces de cuartos de final del Apertura sanjuanino