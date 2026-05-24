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Quién era el automovilista que murió tras el choque en Santa Lucía

Alejandro Ezequiel Andino murió tras impactar contra un poste en calle Balcarce, minutos antes de las 23 horas del sábado. Viajaba con otro hombre que permanece internado en grave estado. Amigos del fallecido le dedicaron mensajes de dolor en las redes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Esequiel Alejandro Andino CHOQUE SANTA LUCIA

Un joven de 29 años murió en la noche del sábado tras un violento choque ocurrido en Santa Lucía. La víctima fue identificada como Alejandro Ezequiel Andino, oriundo de Chimbas, quien conducía un Peugeot 306 cuando, por causas que son materia de investigación, perdió el control e impactó contra un poste en calle Balcarce, entre Aconcagua y San Lorenzo. Su acompañante, Néstor Nicolás Olivera, de 33 años, resultó gravemente herido y permanece internado.

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Con el correr de las horas, las redes sociales comenzaron a poblarse de mensajes de despedida que reflejan el dolor por la pérdida. Amigos y allegados lo recordaron como una persona cercana, alegre y siempre dispuesta a acompañar.

“Ayer se apagó la sonrisa que más brillaba. Un excelente padre, hermano, hijo… un excelente amigo, siempre haciendo reír a todos. Un tipazo de esos que decís: ‘Qué buena gente este loco’. Y así era, un tipazo, con una vida por delante. Nos dejás con un sabor amargo, sin poder reaccionar. Angustia, dolor, recuerdos. Te quiero mucho, negro. Gracias por tantos momentos vividos, te voy a extrañar. Hasta que nos volvamos a ver, amigo. Chau, mi loco lindo. Dale fuerzas a toda tu familia”.

“Amigo mío, negro Ezequiel, quisiera creer que es un mal sueño, una pesadilla. Aún no caigo y va a costar hacerlo. Tampoco sé qué decir; en realidad, no hay palabras cuando pasan estas cosas. Fuiste una gran persona, pero sobre todo un excelente amigo. Sea donde sea que estés, ojalá estés bien. Te vamos a extrañar toda la vida”.

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“Te voy a extrañar, amigo. Lindos recuerdos juntos. Ayer estuvimos y hoy me despierto con tu noticia. ¿Por qué vos, amigo? Nos faltaba jugar un partido más y ahí sí ibas a comer el asado que siempre decías. No es un adiós, es un hasta pronto. Te voy a llevar en el corazón. Desde el cielo, cuidá a tu hija y dale fuerzas a toda tu familia, como lo hacías siempre”.

El caso

El hecho se registró minutos antes de las 23 horas y generó un fuerte operativo en la zona, tras el alerta de vecinos que escucharon el estruendo. Al llegar, personal policial y médico constató que Andino había fallecido prácticamente en el acto, como consecuencia de la violencia del impacto.

En tanto, Olivera fue trasladado de urgencia al Hospital Guillermo Rawson, donde ingresó con traumatismo encéfalo craneano, luxación en el hombro izquierdo, una herida cortante en la mano derecha y múltiples politraumatismos. Permanece en observación, bajo estricta supervisión médica.

La investigación quedó a cargo de la UFI de Delitos Especiales, que trabaja para establecer las circunstancias en las que se produjo el siniestro.

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