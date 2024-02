Leonela Yúdica, entre un sueño cumplido y uno 'muy especial' por concretar

Leonela Yúdica no se queda quieta. A sus 35 años continúa alcanzando metas y para la última no se anduvo con chiquitas: inauguró un centro de entrenamiento especializado para boxeadores. Está ubicado en la zona de Capital y ya causa furor entre profesionales y amateurs.

WhatsApp Image 2024-02-01 at 18.12.14 (1).jpeg Desde su apertura, el 'Yúdica Boxing Center’ cuenta con una gran demanda.

“Cuando viajé a combatir a Estados Unidos en dos ocasiones, específica a San Diego y Las Vegas, tuve la oportunidad de entrenar en tres gimnasios prestigiosos como los de Top Rank, Floyd Mayweather y Boxing club. En ellos pude advertir que los entrenamientos eran diferentes, incluían distintos ejercicios técnicos y físicos con utilización de maquinarias. Fue ahí cuando con mi preparador físico se nos ocurrió la idea de armar un centro de boxeo dentro del Centro de entrenamiento del profe Gustavo Milla”, comentó Leonela yendo al origen del proyecto.

Estoy muy emocionada y feliz de dar este paso y espero que muchas personas quieran sumarse al ‘Yúdica Boxing Center’ Estoy muy emocionada y feliz de dar este paso y espero que muchas personas quieran sumarse al ‘Yúdica Boxing Center’

No fue tarea fácil levantar un emprendimiento de esta envergadura en los tiempos que corren, pero con la misma garra con la que se mueve sobre el ring, la púgil chimbera logró su cometido: “Para alcanzarlo me acompañaron mi mamá, mi hermano, amigos y especialmente el profe Milla, que me alentó y ayudo siempre. Después de 16 años en este deporte, que tantas alegrías le dio y le da a mi vida, quiero transmitir mi experiencia a todos aquellos apasionados por el deporte e interesados en llevar una vida saludable”.

WhatsApp Image 2024-02-01 at 18.12.14 (4).jpeg Leonela está en constante preparación a la espera de una nueva oportunidad por el título.

“Está dirigido a todos los amantes del deporte, especialmente de boxeo. Este entrenamiento tiene grandes beneficios para cualquier persona que quiere practicar un deporte. Al funcionar dentro del Centro de Entrenamiento ‘Gustavo Milla’ los deportistas tendrán varias prestaciones. Pueden ser evaluados constantemente y ser asistidos por una nutricionista. Para obtener más información deben comunicarse al 2645220308. Los cupos son limitados”, advirtió Yúdica.

Entrando en su presente boxístico profesional, Leonela expuso que actualmente está ubicada en el primer lugar del ranking mundial de la CMB y la FIB, “lo que me permite pensar en una próxima chance mundialista y ya estoy entrenando en este nuevo lugar”.

Soy una convencida de que con esfuerzo los sueños si se cumplen Soy una convencida de que con esfuerzo los sueños si se cumplen

“A corto plazo, deseo volver a combatir por títulos mundiales. Tengo un buen récord y pienso que después de mi presentación en Las Vegas merezco otra oportunidad”.

WhatsApp Image 2024-02-01 at 18.12.14 (10).jpeg Leonela, junto a Gustavo Milla, Leonardo Mercado y su técnico Rubén Ojeda.

Continuando con la enumeración de futuras metas a conquistar, la empleada de la Municipalidad de Chimbas dijo: “Este año quiero seguir estudiando. Aún no decido la carrera, pero seguro estará relacionada con el deporte o la educación. Además, quiero seguir aprendiendo y creciendo en mi trabajo diario y concretando algunos sueños pendientes”.

Al ser repreguntada sobre cuál es el principal sueño que tiene pendiente, Leonela afirmó: “Quiero, en algún momento, formar mi familia”.