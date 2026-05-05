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Sportivo Desamparados recordó un histórico recital de La Renga en el Serpentario, ¡y así respondió la banda de rock!

A 25 años del recordado show en el Serpentario, Sportivo Desamparados homenajeó a La Renga con camisetas especiales. La banda respondió con un video encabezado por Chizzo y Tete Iglesias, quienes enviaron un saludo a los hinchas puyutanos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El recuerdo de una noche histórica volvió a unir a Sportivo Desamparados con La Renga. A 25 años del recordado recital en el Serpentario, el club sanjuanino homenajeó a la banda con camisetas especiales y recibió una respuesta que emocionó a los hinchas y fanáticos del rock nacional.

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“Festejando los 25 años que estuvimos en San Juan, les mandamos un abrazo gigante. ¡Aguante Desamparados!”, expresaron los músicos en un video difundido en las redes sociales del club. En las imágenes aparecieron dos históricos integrantes de La Renga: Gustavo "Chizzo" Napoli y Gabriel "Tete" Iglesias, sosteniendo las camisetas puyutanas enviadas desde San Juan.

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El gesto llegó después de la publicación realizada por Sportivo Desamparados este lunes 4 de mayo, en la que recordó aquel recital que marcó a toda una generación de sanjuaninos. “El 7 de abril se cumplieron 25 años de una noche inolvidable en Desamparados. Como agradecimiento, le hicimos llegar a la banda camisetas con un distintivo especial por estos 25 años. Porque hay historias que no se olvidan”, escribieron desde la institución.

El recital de La Renga en el estadio del barrio Patricias Sanjuaninas quedó grabado en la memoria de miles de fanáticos. Con el paso del tiempo, aquel show se convirtió en uno de los eventos musicales más recordados realizados en el Serpentario, un escenario que supo reunir fútbol y rock en noches que todavía siguen vivas en el recuerdo popular.

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