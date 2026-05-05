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Polideportivo

San Juan será sede del Campeonato Nacional de Ruta de 10K de running

Se correrá el domingo 10 de mayo en un circuito por la calles de la Ciudad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Se trata de la cuarta fecha del Campeonato Nacional de Ruta 10K, avalado por la CADA (Confederación Argentina de Atletismo) y se celebrará en la Ciudad de San Juan el próximo domingo. El evento incluye pruebas de 10K competitivos, 5K participativos y carreras kids en un circuito céntrico homologado

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El circuito por las calles de la Ciudad ya cuenta con homologación y certificación internacional tras la medición oficial realizada por medidor Grado A, bajo los estándares de World Athletics y AIMS, Daniel Porrazzo, quien contó con la colaboración de Javier Ocampo, miembro de la Federación Atlética Sanjuanina.

Estos detalles no son menores, puesto que de este modo se establece la garantía de un recorrido preciso, válido y reconocido a nivel mundial, brindando a cada corredor la seguridad de competir en un circuito de primer nivel.

Para esta cita del running nacional, las autoridades establecieron que la largada será a las nueve en Avenida Ignacio de la Roza y Caseros; irán hacia el este hasta Avenida Rawson, por ésta al norte hasta Juan Jufré, donde girarán rumbo al oeste hasta España.

Por España correrán hacia el sur y al llegar a 25 de mayo irán hacia el noroeste hasta Urquiza, por ésta, los runners irán al sur hasta llegar a Avenida Córdoba. Una vez en esta avenida, transitarán hacia el este hasta llegar a Caseros, giro al norte y el final en el mismo punto de largada, frente a la Municipalidad de la Ciudad de San Juan.

La distancia participativa de 5K se pondrá en marcha a las 9:15

Las inscripciones continúan habilitadas con un costo de $5.000 sin kit de corredor; $25.000 con kit. En el caso de los chicos que se anoten en categoría Kids, la inscripción sin remera es sin costo y con remera, $25.000.

El sitio para inscribirse es https://www.instagram.com/ciudad10ksj/.

Habrá premio para los cinco primeros puestos en la general masculino y femenino:

1° $500.000

2° $300.000

3° $150.000

4° $100.000

5° $ 50.000

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