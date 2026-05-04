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Intacto

Federico Paz, figura otra vez, pero con sabor amargo tras la derrota de Macará

El jugador sanjuanino volvió a destacarse y asumió el protagonismo en un momento clave del partido. Cambió un penal por gol y puso las cosas de igual a igual. Finalmente fue derrota en la LigaEcuabet.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Federico 'Pesca' Paz volvió a decir presente. En una nueva jornada de la LigaEcuabet, el delantero fue el jugador más determinante de Macará, el que pidió la pelota, el que generó peligro y el que se puso el equipo al hombro. Sin embargo, su gran actuación quedó opacada en el final.

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Macará terminó perdiendo 2-1 frente a Orense, en un partido que tuvo momentos de reacción y en el que el empate estuvo al alcance de la mano. Desde los doce pasos, Pesca Paz anotó el empate pero la historia finalizó con derrota para el al conjunto celeste.

Más allá del resultado, el delantero volvió a ser la figura de su equipo. Incisivo, participativo y siempre peligroso, fue el principal argumento ofensivo de un Macará que todavía no logra sostener una regularidad en el torneo.

Así fue el gol de Federico Paz en la igualdad frente a Orense:

Embed - Zapping on Instagram: "FEDE PAZ @cd_macara_oficial consigue la igualdad 1-1 ante Orense tras una gran ejecución de su atacante desde los doce pasos. #LigaEcuabet conectada x #Xtrim "
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