Runners sanjuaninos brillaron en la Champa Ultra Race con varios podios

La Champa Ultra Race volvió a poner a prueba a cientos de corredores en uno de los escenarios más duros del país, y los representantes sanjuaninos no pasaron desapercibidos: hubo podios, victorias y actuaciones que ratifican el crecimiento del trail en la provincia.

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La competencia se desarrolla en San Javier y tiene como punto emblemático el Cerro Champaquí, el más alto de la provincia. Con recorridos técnicos, subidas exigentes, cruces de arroyos y tramos de bosque nativo, el desafío se divide en distancias de 60K, 42K, 30K, 24K, 16K y 10K.

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En los 60K, Verónica Wittke volvió a subirse al podio con un tercer puesto en la general, detrás de Estefanía Oviedo y Mariela Vigliocco. En esa misma distancia, María Emilia Pintor fue 14ª en la general y sexta en su categoría (30 a 39 años).

Entre los hombres, Franco Oro confirmó su vigencia con un sólido cuarto puesto en la general y el primer lugar en su categoría (40 a 49 años). También completaron un buen desempeño Daniel Treu (18° en la general, 7° en su categoría) y Darío Daroni (76° en la general, 37° en su división).

En los 42K, el gran protagonista fue Brian Palacios, cordobés radicado en San Juan, quien se quedó con la victoria en la distancia maratón. Además, Facundo Nuñer tuvo un regreso destacado al ser cuarto en la general y segundo en su categoría (30 a 39 años).

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Entre las damas, María Belén Sánchez Ruiz volvió a demostrar su regularidad: terminó segunda en la general de 42K y ganó su categoría (18 a 29 años).

En los 30K, Juan Esteban Las Peñas fue quinto en la clasificación general y segundo en su categoría (40 a 49 años).

Por su parte, en los 24K, Noelia Martín regresó al trail tras incursionar en calle y completó la prueba ubicándose 76ª en su categoría.

Más allá de los resultados, la presencia sanjuanina volvió a ser numerosa en una de las carreras más tradicionales del país. Entre podios y desafíos personales, muchos regresan con la satisfacción de haber conquistado las sierras cordobesas y con la medalla finisher como premio al esfuerzo.