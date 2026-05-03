Golpe en el Monumental: River cayó ante Atlético Tucumán y encendió dudas

River Plate fue sorprendido y perdió 1-0 frente a Atlético Tucumán en el estadio Monumental, en un encuentro correspondiente a la novena fecha del Torneo Apertura 2026. El único gol de la noche lo marcó Renzo Tesuri.

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El conjunto dirigido por Eduardo Coudet fue de menor a mayor en el desarrollo del juego, pero careció de precisión en los metros finales y terminó pagando caro una desatención en la primera etapa. A los 18 minutos, una buena acción por izquierda de Franco Nicola derivó en un rebote que Tesuri aprovechó para definir de primera y poner el 1-0.

River reaccionó con intensidad y generó varias situaciones claras antes del descanso. Agustín Ruberto estrelló un remate en el palo, mientras que Germán Pezzella tuvo una chance inmejorable tras un error del arquero Luis Ingolotti, pero su disparo se fue por encima del travesaño.

En el complemento, el “Millonario” monopolizó la pelota y empujó a su rival contra su arco. Los ingresos de Kendry Páez y Juan Fernando Quintero le dieron mayor volumen de juego, aunque la falta de eficacia volvió a ser determinante. Maximiliano Salas tuvo dos ocasiones muy claras, incluida una que dio en el travesaño.

Del lado visitante, el equipo de Julio César Falcioni se sostuvo con orden defensivo y apostó al contraataque, con algunas aproximaciones peligrosas en el cierre. La figura fue el arquero Ingolotti, clave para sostener la ventaja con intervenciones decisivas.

Más allá de la derrota, River ya tenía asegurado el segundo puesto de la Zona B con 29 puntos, por lo que el resultado no modifica su clasificación a los octavos de final. Ahora, el conjunto de Núñez aguarda por su rival, que podría ser San Lorenzo o Defensa y Justicia, dependiendo de los resultados pendientes.

Atlético Tucumán, en tanto, cerró su participación en la fase regular en el 13° puesto con 14 unidades, aunque logró un triunfo resonante como visitante que le permite cortar una larga racha sin victorias fuera de casa.