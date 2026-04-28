martes 28 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Fútbol argentino

Se definen los clasificados a playoffs del Torneo Apertura: la Liga Profesional confirmó los horarios de la fecha 9

Se trata de los encuentros que se habían suspendido por el paro que se vivió en el fútbol argentino a principios de marzo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Liga Profesional de Fútbol confirmó las fechas y horarios para los partidos correspondientes a la novena fecha del Torneo Apertura, en la que se definirán los últimos clasificados a los playoffs.

Lee además
con un sanjuanino, los pumitas debutaron con una dura caida ante sudafrica
Rugby

Con un sanjuanino, "Los Pumitas" debutaron con una dura caída ante Sudáfrica
el mountain bike volvio a latir en san martin con una jornada convocante en el gauchito gil
Polideportivo

El mountain bike volvió a latir en San Martín con una jornada convocante en el Gauchito Gil

En un principio, esta fecha se iba a llevar a cabo a principios de marzo, pero finalmente se vio suspendida por el paro que se vivió en el fútbol argentino como respuesta a la supuesta evasión fiscal y el conflicto que mantiene la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) con el Gobierno nacional.

La actividad comenzará el sábado, en la que será una más que intensa jornada ya que se llevarán a cabo seis partidos.

En el primero de estos enfrentamientos, Barracas Central recibirá a Banfield a partir de las 14 con el objetivo de asegurarse la clasificación a los playoffs. Sin embargo, el plato fuerte de la jornada será a las 18:45, cuando San Lorenzo juegue en su estadio ante Independiente en un duelo mano a mano para avanzar a la próxima instancia.

El domingo también será un día clave, ya que a las 16 se llevarán a cabo cuatro partidos en simultáneo (Racing - Huracán, Rosario Central - Tigre, Gimnasia La Plata - Instituto de Córdoba y Belgrano de Córdoba - Sarmiento) en los que de definirá a los últimos clasificados de la Zona B para los playoffs.

Finalmente, la actividad concluirá el lunes con los siguientes tres partidos: Gimnasia de Mendoza - Defensa y Justicia a las 17, Vélez - Newell´s a las 19:15 y Estudiantes de Río Cuarto - Instituto de Córdoba a las 21:30.

Los equipos de la Zona A que ya están clasificados a los playoffs son Estudiantes de La Plata, Boca, Vélez, Talleres de Córdoba y Lanús, mientras que los de la Zona B son Independiente Rivadavia de Mendoza, River, Argentinos Juniors, Rosario Central, Belgrano de Córdoba y Gimnasia y Esgrima La Plata.

El cronograma y horarios de la novena fecha del Torneo Apertura

Sábado 2/5:

  • Barracas Central - Banfield a las 14
  • Lanús - Deportivo Riestra a las 14:30
  • Central Córdoba (SdE) - Boca a las 16:15
  • San Lorenzo - Independiente a las 18:45
  • Unión de Santa Fe - Talleres de Córdoba a las 18:45
  • Platense - Estudiantes de La Plata a las 21:15

Domingo 3/5:

  • Aldosivi de Mar del Plata - Independiente Rivadavia de Mendoza a las 13:30
  • Rosario Central - Tigre a las 16
  • Racing - Huracán a las 16
  • Gimnasia y Esgrima (LP) - Argentinos Juniors a las 16
  • Belgrano de Córdoba - Sarmiento a las 16
  • River - Atlético Tucumán a las 18:30

Lunes 4/5:

  • Gimnasia de Mendoza - Defensa y Justicia a las 17
  • Vélez - Newell´s a las 19:15
  • Estudiantes de Río Cuarto - Instituto de Córdoba a las 21:30

Temas
Seguí leyendo

De Rawson a Kansas: el sueño de Franco, el anfitrión sanjuanino que espera a Messi y a los argentinos con asado incluido

El TN vuelve al Villicum: un repaso de los números del circuito sanjuanino

"Vivir a ciegas": la historia de la ciclista paralímpica que salió de Campo Afuera y sorprendió al mundo

"El sacrificio de años": la alegría del pibe sanjuanino al debutar con la camiseta de San Martín

Clubes sanjuaninos de hockey sobre patines le pusieron su sello al Campeonato Argentino Junior

Desamparados manda y no afloja: ganó, estiró la ventaja y sigue firme en la cima

Un grande de Europa quiere a Lionel Scaloni como entrenador: "Te aseguro que lo han contactado"

Boca visita a Cruzeiro de Brasil por la Copa Libertadores: a qué hora juegan y dónde verlo gratis

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
de rawson a kansas: el sueno de franco, el anfitrion sanjuanino que espera a messi y a los argentinos con asado incluido
Historia

De Rawson a Kansas: el sueño de Franco, el anfitrión sanjuanino que espera a Messi y a los argentinos con asado incluido

Por Carla Acosta

Las Más Leídas

Gastón Solera durante la audiencia realizada este lunes por la tarde.
De la cancha a Tribunales

El extécnico de Unión de Villa Krause deberá pagar $60.000.000 para no ir preso en una causa por estafa

Una madre que llora a su hijo y que aún pide respuestas: Lo mataron como a un perro y se escondieron todos video
Testimonio

Una madre que llora a su hijo y que aún pide respuestas: "Lo mataron como a un perro y se escondieron todos"

Quién era el joven que murió tras recibir un ladrillazo en Rawson
En las redes

Quién era el joven que murió tras recibir un ladrillazo en Rawson

Imagen archivo Tiempo de San Juan
Barrio Alameda

Murió un joven al que le dieron un ladrillazo en la cabeza en Rawson: investigan posible asesinato

Imagen ilustrativa
Anciano engañado

Un jubilado entró a una conocida plataforma digital y fue estafado en $3.000.000

Te Puede Interesar

Conmoción por el caucetero fallecido tras el vuelco de un camión en Sarmiento
Tragedia

Conmoción por el caucetero fallecido tras el vuelco de un camión en Sarmiento

Por Redacción Tiempo de San Juan
El ramal A7 del tren Belgrano llegaba a la estación Jáchal, en el departamento norteño. (foto: Gustavo Trigo).
Decreto 282

Avanza la privatización del Belgrano Cargas y crece la expectativa por el ramal Albardón–Jáchal

San Juan prepara su despliegue de policías para el automovilismo del finde largo
Seguridad

San Juan prepara su despliegue de policías para el automovilismo del finde largo

Tragedia en el microcentro: el desgarrador llanto de la familia al ver el video del choque
Capital

Tragedia en el microcentro: el desgarrador llanto de la familia al ver el video del choque

Miodowsky respaldó a Milei, habló de Orrego 2027 y tiró un dardo al peronismo: Parecieran ser la voz de Harvard
Entrevista

Miodowsky respaldó a Milei, habló de "Orrego 2027" y tiró un dardo al peronismo: "Parecieran ser la voz de Harvard"