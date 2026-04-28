Se definen los clasificados a playoffs del Torneo Apertura: la Liga Profesional confirmó los horarios de la fecha 9

La Liga Profesional de Fútbol confirmó las fechas y horarios para los partidos correspondientes a la novena fecha del Torneo Apertura , en la que se definirán los últimos clasificados a los playoffs.

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En un principio, esta fecha se iba a llevar a cabo a principios de marzo, pero finalmente se vio suspendida por el paro que se vivió en el fútbol argentino como respuesta a la supuesta evasión fiscal y el conflicto que mantiene la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) con el Gobierno nacional.

La actividad comenzará el sábado, en la que será una más que intensa jornada ya que se llevarán a cabo seis partidos.

En el primero de estos enfrentamientos, Barracas Central recibirá a Banfield a partir de las 14 con el objetivo de asegurarse la clasificación a los playoffs. Sin embargo, el plato fuerte de la jornada será a las 18:45, cuando San Lorenzo juegue en su estadio ante Independiente en un duelo mano a mano para avanzar a la próxima instancia.

El domingo también será un día clave, ya que a las 16 se llevarán a cabo cuatro partidos en simultáneo (Racing - Huracán, Rosario Central - Tigre, Gimnasia La Plata - Instituto de Córdoba y Belgrano de Córdoba - Sarmiento) en los que de definirá a los últimos clasificados de la Zona B para los playoffs.

Finalmente, la actividad concluirá el lunes con los siguientes tres partidos: Gimnasia de Mendoza - Defensa y Justicia a las 17, Vélez - Newell´s a las 19:15 y Estudiantes de Río Cuarto - Instituto de Córdoba a las 21:30.

Los equipos de la Zona A que ya están clasificados a los playoffs son Estudiantes de La Plata, Boca, Vélez, Talleres de Córdoba y Lanús, mientras que los de la Zona B son Independiente Rivadavia de Mendoza, River, Argentinos Juniors, Rosario Central, Belgrano de Córdoba y Gimnasia y Esgrima La Plata.

El cronograma y horarios de la novena fecha del Torneo Apertura

Sábado 2/5:

Barracas Central - Banfield a las 14

Lanús - Deportivo Riestra a las 14:30

Central Córdoba (SdE) - Boca a las 16:15

San Lorenzo - Independiente a las 18:45

Unión de Santa Fe - Talleres de Córdoba a las 18:45

Platense - Estudiantes de La Plata a las 21:15

Domingo 3/5:

Aldosivi de Mar del Plata - Independiente Rivadavia de Mendoza a las 13:30

Rosario Central - Tigre a las 16

Racing - Huracán a las 16

Gimnasia y Esgrima (LP) - Argentinos Juniors a las 16

Belgrano de Córdoba - Sarmiento a las 16

River - Atlético Tucumán a las 18:30

Lunes 4/5: