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Automovilismo

El TN vuelve al Villicum: un repaso de los números del circuito sanjuanino

La categoría llega por sexta vez al trazado albardonero, donde ya dejó estadísticas, récords y nombres destacados en Clase 2 y Clase 3.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El Turismo Nacional volverá a rugir en San Juan. El próximo fin de semana se disputará la cuarta fecha del Campeonato 2026 de TN Clase 2 y Clase 3 en el Circuito San Juan Villicum, que recibirá a la categoría por sexta vez desde su estreno en 2019.

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A siete años de aquella primera visita (21 de abril de 2019), el paso del TN por el trazado albardonero dejó datos interesantes. Aquella apertura tuvo como ganadores a Ever Franetovich en Clase 2, con Fiat Palio, y a José Manuel Urcera en Clase 3, a bordo de un Honda Civic. Desde entonces, el circuito fue sede también en 2020 (con doble fecha en un mismo fin de semana), 2021, 2024 y 2025.

En cuanto a protagonistas, Franetovich se destaca como el único piloto que logró imponerse en ambas divisionales: ganó en Clase 2 en 2019 y repitió en Clase 3 en 2020. En la menor, el único que logró repetir triunfo es Lucas Tedeschi, con dos victorias, mientras que en Clase 3 la paridad es total: hubo cinco finales con cinco ganadores distintos.

Récords vigentes en el Villicum

Los tiempos a batir quedaron establecidos en la última visita, en abril de 2025:

Entrenamientos

  • Clase 2: 1m53s707 – Juan Pablo Pastori (Chevrolet Onix)
  • Clase 3: 1m48s480 – Santiago Mallo (Chevrolet Cruze)

Clasificación

  • Clase 2: 1m52s527 – Ramiro Cano (Toyota Yaris) – Promedio: 135,410 km/h
  • Clase 3: 1m48s227 – Santiago Mallo (Chevrolet Cruze) – Promedio: 141,503 km/h

Carrera (series)

  • Clase 2: Alejo Cravero (Toyota Etios) – 1:53.195 – Promedio: 135,292 km/h
  • Clase 3: Rodrigo Lugón (VW Virtus) – 1:49.742 – Promedio: 139,549 km/h

Los más ganadores

En finales de Clase 2, Tedeschi lidera con dos triunfos, seguido por Emanuel Abdala, Ever Franetovich, Thiago Martínez y Nicolás Posco, todos con una victoria.

En Clase 3, la diversidad de ganadores marca el pulso competitivo: Franetovich, Carlos Okulovich, Urcera, Mariano Pernía, Fabián Yannantuoni y Rodrigo Lugón suman un triunfo cada uno.

En cuanto a series, Emanuel Abdala manda en Clase 2 con tres victorias, mientras que en Clase 3 el dominio es de Urcera, con cinco.

El dominio de las marcas

Toyota aparece como la marca más ganadora en finales de Clase 2 con cuatro triunfos, seguida por Fiat y Ford. En Clase 3, Honda y Fiat lideran con dos victorias cada una, mientras que Toyota y Volkswagen completan la lista.

En series, Toyota también domina en Clase 2, mientras que en Clase 3 el reparto es más parejo, con Honda y Ford al frente.

Con estos antecedentes, el TN vuelve a un escenario que ya conoce bien, pero donde la historia sigue abierta. El Villicum se prepara para otro capítulo cargado de velocidad y estadísticas que pueden cambiar.

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