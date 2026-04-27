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Esteban Andrada rompió el silencio tras su expulsión en España: "Estoy muy arrepentido"

El arquero argentino pidió perdón públicamente tras ser expulsado por agredir al capitán del Huesca.

Por Agencia NA
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Esteban Andrada salió a hablar tras el escándalo en el partido entre el Huesca y Real Zaragoza, donde fue expulsado por dar un puñetazo al capitán rival durante el “clásico aragonés”.

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El arquero argentino que milita en la Segunda División del fútbol español se mostró muy arrepentido tras lo sucedido: “Estoy muy arrepentido de lo sucedido. No es una buena imagen para el club, para la gente y menos para un profesional como lo soy”, expresó en medio de las críticas en redes sociales, el comunicado de su equipo y las declaraciones de su entrenador David Navarro.

Asimismo, Sabandija remarcó, durante el video publicado por su equipo, el Real Zaragoza, que no es una persona conflictiva y que se trata de un hecho aislado producto de la vorágine del encuentro: “A lo largo de mi carrera he tenido una sola expulsión; la toqué afuera del área con la mano. Se puede ver en mi trayectoria que fue una situación límite, me salí de contexto y reaccioné de esa forma”.

El arquero mendocino extendió un pedido de disculpas formal a Jorge Pulido y al entorno del Huesca. El futbolista admitió haber experimentado una "desconexión" momentánea y reconoció que su conducta no estuvo a la altura de su trayectoria profesional. “No lo volveré a hacer porque sé que soy una persona pública, un profesional con muchos años de carrera. También quiero pedirle disculpas a Jorge Pulido porque somos colegas y, sinceramente, fue un acto mío: me desconecté en ese momento”, manifestó el guardameta con pasado en la selección nacional.

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Por su parte, la directiva del Zaragoza emitió un comunicado en el que adelantó que se iniciará un proceso de evaluación interna para determinar las sanciones correspondientes. Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, en territorio español ya circula la versión de que el arquero podría quedar marginado del plantel hasta el cierre de la temporada, lo que pondría fin a cualquier posibilidad de que la institución haga uso de la opción de compra de su ficha.

Ante este complejo escenario, el jugador surgido de las divisiones inferiores de Lanús se puso a entera disposición de las autoridades de La Liga. “Acá estoy para ver las consecuencias de La Liga, o si quieren que les vaya a dar explicaciones. Estoy disponible para ello”, concluyó el futbolista, cuyo futuro en el fútbol europeo parece haber quedado sentenciado tras este episodio.

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