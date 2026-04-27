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Copa Libertadores

Sin Cavani y con un pibe bajo los tres palos: Boca define su lista para una parada clave en Brasil

El equipo de Claudio Úbeda viajará a Belo Horizonte para enfrentar a Cruzeiro por la Copa Libertadores con 28 convocados. Entre las ausencias de peso y una apuesta juvenil en el arco, el Xeneize empieza a perfilar un once con varios cambios.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Boca ya tiene todo listo para uno de los compromisos más exigentes de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El equipo que dirige Claudio Úbeda viajará este lunes rumbo a Belo Horizonte, donde el martes desde las 21.30 visitará a Cruzeiro con la misión de sumar puntos clave que lo acerquen a los octavos de final.

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La nómina de convocados, compuesta por 28 futbolistas, presenta algunas sorpresas que no pasaron desapercibidas. La principal novedad es la inclusión de Fernando Rodríguez, arquero de 21 años oriundo de Misiones, quien se desempeña en la Reserva y ya firmó su primer contrato profesional hasta diciembre de 2028. El joven guardameta será alternativa de Leandro Brey y ocupará el lugar que habitualmente tiene Javier García, en una clara señal de apuesta al futuro.

En contrapartida, hay ausencias de peso que condicionan el armado del equipo. Edinson Cavani, Ander Herrera y Carlos Palacios no forman parte de la delegación y permanecerán en Buenos Aires para continuar con sus respectivas recuperaciones físicas, con la mira puesta en llegar en óptimas condiciones a la etapa decisiva del Torneo Apertura.

Dentro de los nombres que vuelven a aparecer en consideración se destacan Camilo Rey Domenech, quien sumó minutos en Reserva tras quedar afuera del último Superclásico, además de Agustín Martegani y Lucas Janson, dos futbolistas que buscarán recuperar terreno en la consideración del cuerpo técnico.

En cuanto al equipo, Úbeda planea una renovación casi total respecto al once que viene de golear a Defensa y Justicia. Solo Leandro Brey y Milton Delgado se mantendrían en la formación titular, en un esquema que apostará por mayor experiencia para afrontar un duelo determinante ante el conjunto brasileño.

La probable alineación de Boca para jugar en el Mineirão sería con Brey en el arco; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco en defensa; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado y Tomás Aranda en el mediocampo; mientras que Adam Bareiro y Miguel Merentiel conformarían la dupla de ataque. Un equipo con variantes y nombres fuertes que buscará dar un paso firme en territorio brasileño.

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