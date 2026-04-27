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Fecha 3

Boca visita a Cruzeiro de Brasil por la Copa Libertadores: a qué hora juegan y dónde verlo gratis

El “Xeneize” tuvo un gran inicio en el torneo de clubes más importante de América y ahora va por una nueva prueba. Todos los detalles, en la nota.

Por Agencia NA
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Boca visitará este martes a Cruzeiro de Brasil, por la tercera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores, en busca de un triunfo que lo deje con un pie y medio en los octavos de final.

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El encuentro, que está programado para las 21:30, se llevará a cabo en el Estádio Governador Magalhães Pinto, contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá ver a través de Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium. El árbitro designado fue el uruguayo Esteban Ostojich, mientras que en el VAR estará su compatriota Andrés Cunha.

Boca llega a este encuentro en un inmejorable momento, ya que atraviesa un gran presente tanto a nivel local como internacional.

En la Copa Libertadores, los dirigidos por Claudio Úbeda lideran en el Grupo D producto de los triunfos 2-1 ante Universidad Católica de Chile y 3-0 frente a Barcelona de Ecuador. Es por esto que el “Xeneize”, en caso de sumar nuevamente de a tres, quedará prácticamente clasificado a los octavos de final.

En lo que respecta al Torneo Apertura, Boca ya está clasificado a los playoffs y además viene de golear 4-0 como visitante a Defensa y Justicia, para además extender su invicto a 14 partidos.

Cruzeiro, por su parte, tuvo un comienzo discreto en esta edición de la Copa Libertadores, donde le ganó de visitante a Barcelona de Ecuador y luego perdió como local frente a Universidad Católica, por lo que marcha tercero con tres unidades. En caso de no conseguir un resultado positivo este martes frente a Boca, podría empezar a complicarse su clasificación a los octavos de final.

Las posibles formaciones y otros detalles del partido

  • Copa Libertadores
  • Grupo D - fecha 3
  • Cruzeiro (Bra) - Boca (Arg)
  • Estadio: Governador Magalhães Pinto
  • Árbitro: Esteban Ostojich
  • VAR: Andrés Cunha
  • Hora: 21:30. TV: Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium

Cruzeiro: Cunha; Moraes, Fabrício Bruno, Villalba, Moraes; Christian, Henrique; Gerson, Wanderson, Matheus; Villarreal. DT: Artur Jorge.

Boca: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Adam Bareiro y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.

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