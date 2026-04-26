De San Juan a Los Pumitas: la historia de Manu Cúneo, el niño que nunca soltó la guinda y cumplirá el sueño de jugar el Rugby Championship

Hay pibes que nacen con la ovalada abajo del brazo y Manuel Cúneo Camargo es uno de esos. Sanjuanino de pura cepa, empezó con la guinda a los 2 años en el San Juan Rugby , siguiendo a su hermano mayor. División 2006, tardes eternas de 'tocata', pileta hasta que bajaba el sol y amistades que se forjaron entre tackles y terceros tiempos. Ese club fue su segunda casa, sin duda. De San Juan a Los Pumitas: la historia del niño que nunca soltó la guinda y cumplirá el sueño de jugar el Rugby Championship.

Respaldo total Con la banca del hincha y también de Miadosqui, ¿hay Schiapparelli para rato en Concepción?

Pelota que encontraba, pelota que jugaba. Pero el rugby siempre fue su cable a tierra, su descarga . Probó con el básquet en Inca Huasi de la mano de su abuelo Marco Camargo, histórico deportista sanjuanino, y hasta se animó un año al triatlón con el profe Lucas Méndez. A pesar de que corrió un tria, el rugby siempre tuvo otro sabor: Manu siempre volvía al club, al barro, a los amigos y a la tan amada guinda.

3d284552-0729-4268-8e29-aecb9d25b627

A los 17 llegó la de San Juan. Se puso la camiseta del Seleccionado Sanjuanino y no la largó más. De ahí, salto a la celeste y blanca: dos Sudamericanos M18 y varias concentraciones nacionales. En 2026 lo invitaron a medirse con los grandes en la Franquicia del Litoral, Capibaras. Y ahora, el premio mayor: Manuel integra la lista de Los Pumitas para disputar el Rugby Championship M20.

image

Para la familia Cúneo-Camargo, esto es más que una convocatoria: "Tenemos una alegría inmensa, porque sabemos que Manu lo está viviendo a pleno, que lo disfruta al máximo", contaron.

Por su parte, el protagonista de esta historia también dejó sus sensaciones a este diario: "Tengo lindas sensaciones, es algo por lo que trabajé mucho y me da mucha felicidad y satisfacción. Siempre quiero dejar todo y aplicar todo lo aprendido en el proceso. Me estoy sintiendo muy bien con Los Pumitas, los chicos son muy unidos y hay un muy buen grupo", cerró Manuel Cúneo, que vestirá los colores de la Albiceleste en el rugby Championship M20.

36f06436-deca-4af5-b41c-2f82c300d40d

El cronograma de Los Pumitas:

Lunes 27/04 a las 11:10 hs vs. Sudáfrica (el anfitrión).

Domingo 03/05 a las 09:00 hs vs. Nueva Zelanda.