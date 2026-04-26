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De San Juan a Los Pumitas: la historia de Manu Cúneo, el niño que nunca soltó la guinda y cumplirá el sueño de jugar el Rugby Championship

Criado en el San Juan Rugby desde los 2 años, pasó por básquet y triatlón pero siempre volvió al try. Hoy, con 18 años, integra Los Pumitas y jugará el Rugby Championship M20. Para su familia, "verlo disfrutar es la victoria más grande". El perfil del jugador.

Por Antonella Letizia
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Hay pibes que nacen con la ovalada abajo del brazo y Manuel Cúneo Camargo es uno de esos. Sanjuanino de pura cepa, empezó con la guinda a los 2 años en el San Juan Rugby, siguiendo a su hermano mayor. División 2006, tardes eternas de 'tocata', pileta hasta que bajaba el sol y amistades que se forjaron entre tackles y terceros tiempos. Ese club fue su segunda casa, sin duda. De San Juan a Los Pumitas: la historia del niño que nunca soltó la guinda y cumplirá el sueño de jugar el Rugby Championship.

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Pelota que encontraba, pelota que jugaba. Pero el rugby siempre fue su cable a tierra, su descarga. Probó con el básquet en Inca Huasi de la mano de su abuelo Marco Camargo, histórico deportista sanjuanino, y hasta se animó un año al triatlón con el profe Lucas Méndez. A pesar de que corrió un tria, el rugby siempre tuvo otro sabor: Manu siempre volvía al club, al barro, a los amigos y a la tan amada guinda.

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A los 17 llegó la de San Juan. Se puso la camiseta del Seleccionado Sanjuanino y no la largó más. De ahí, salto a la celeste y blanca: dos Sudamericanos M18 y varias concentraciones nacionales. En 2026 lo invitaron a medirse con los grandes en la Franquicia del Litoral, Capibaras. Y ahora, el premio mayor: Manuel integra la lista de Los Pumitas para disputar el Rugby Championship M20.

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Para la familia Cúneo-Camargo, esto es más que una convocatoria: "Tenemos una alegría inmensa, porque sabemos que Manu lo está viviendo a pleno, que lo disfruta al máximo", contaron.

Por su parte, el protagonista de esta historia también dejó sus sensaciones a este diario: "Tengo lindas sensaciones, es algo por lo que trabajé mucho y me da mucha felicidad y satisfacción. Siempre quiero dejar todo y aplicar todo lo aprendido en el proceso. Me estoy sintiendo muy bien con Los Pumitas, los chicos son muy unidos y hay un muy buen grupo", cerró Manuel Cúneo, que vestirá los colores de la Albiceleste en el rugby Championship M20.

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El cronograma de Los Pumitas:

  • Lunes 27/04 a las 11:10 hs vs. Sudáfrica (el anfitrión).
  • Domingo 03/05 a las 09:00 hs vs. Nueva Zelanda.
  • Sábado 09/05 a las 09:00 hs vs. Australia.

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