Manuel Cúneo Camargo, el sanjuanino que jugará el Rugby Championship M20 – 2026

Los Pumitas incluyeron al sanjuanino Manuel Cúneo Camargo en la nómina de jugadores para disputar el Rugby Championship M20 – 2026 . La competencia internacional se disputará en Sudáfrica desde el 27 de abril al 09 de mayo.

Para el primera línea formado en la cantera del San Juan Rugby Club de Santa Lucía, esta convocatoria significa el mayor desafío de su corta, pero ascendente carrera deportiva. Hace tiempo que está en el radar de los seleccionados nacionales de la Unión Argentina de Rugby . Además, este año fue incorporado a Capibaras XV, la franquicia de Rosario, Santa Fe, que disputa el Súper Rugby Américas en curso.

El Rugby Championship 2026 para la categoría masculina Sub 20 será la tercera edición de este torneo, que organiza el clan SANZAAR. Esta organización está integrada por Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda y Argentina, las cuatro potencias del rugby en el hemisferio sur. Los partidos se jugarán en el estadio Nelson Mandela Bay, ubicado en la ciudad Gqeberha. Argentina debutará el lunes 27 ante los sudafricanos (11:10 horas), luego jugará frente a los neozeolandeses el 03 de mayo (9:00) y cerrará el 09 de mayo ante los australianos (9:00). Todos los partidos serán televisados para nuestro país a través de la plataforma Disney+ Premium.

Nicolás Fernández Miranda, head coach de Los Pumitas, citó a los siguientes 31 jugadores: Jeremy Annand (Belgrano Athletic, Buenos Aires); Luciano Avaca (Tala RC, Córdoba); Bautista Benavides (Sante Fe RC, Santa Fe); Nicolás Cambiasso (Buenos Aires, Buenos Aires); Basilio Cañas (CAE, Entre Ríos); Fabrizio Cebron (Regatas, Buenos Aires); Pedro Coll (Tigres, Salta); Manuel Cúneo Camargo (San Juan RC, San Juan); Tomás Dande (Huirapuca, Tucumán); Álvaro Degrati (Atlético del Rosario, Rosario); Benjamín Farías Cerioni (Universitario, Tucumán); Ramón Fernández Miranda (Hindú, Buenos Aires); Manuel Gianantonio (Tala RC, Córdoba); Constantino Keller (Córdoba Athletic, Córdoba); Benjamín Ledesma Arocena (SIC, Buenos Aires); Franco Marizza (Paraná Rowing, Entre Ríos); Federico Narváez (Atlético del Rosario, Rosario); Benjamín Ordiz (Los Caranchos, Rosario); Joaquín Pascual Viale (Alumni, Buenos Aires); Simón PFister (CRAI, Santa Fe); Juan Preumayr (Jockey, Rosario); Bautista Quiroga Miguens (CUBA, Buenos Aires); Bautista Salinas Mallea (Los Tordos, Mendoza); Federico Serpa (Los Tordos, Mendoza); Jerónimo Sorondo (Belgrano Athletic, Buenos Aires); Mateo Tanoni (Jockey, Rosario); Germán Tello Fredes (Marista, Mendoza); Federico Torre (Córdoba Athletic, Córdoba); Laureano Valle (Mendoza RC, Mendoza); e Ignacio Zabella (Universitario RC, Rosario).