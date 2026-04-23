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Boca, dulce y entonado: goleó a Defensa y Justicia y se prende en la zona de playoffs

El “Xeneize”, que es dirigido por Claudio Úbeda, prolongó su invicto a 14 partidos en la competición doméstica con una goleada ante Defensa y justicia. Mirá lo mejor del partido.

Por Agencia NA
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Después de un gran segundo tiempo y con una goleada contundente, Boca se floreó ante Defensa y Justicia y clasificó a playoffs de la mano de un 4-0 en Florencio Varela.

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Si bien el primer tiempo fue chato, el Xeneize encontró la ventaja gracias a un gol de Milton Giménez, tras una mala salida del Halcón en defensa. Antes, sin embargo, los locales habían abierto el marcador, pero todo quedó invalidado por una posición fuera de juego.

Ya en el segundo tiempo, el equipo de Claudio Úbeda mostró otra cara y comenzó a dominar el encuentro. Así, llegaron los goles en una ráfaga: primero, desde los pies de Alan Velasco, tras una gran contra iniciada por Exequiel Zeballos; después, con un Adam Bareiro que empujó la pelota prácticamente con el arco vacío después de un lindo pase de Tomás Aranda; y, finalmente, una gran definición de Miguel Merentiel ante el arquero Cristopher Fiermarin, para cumplir con la ley del ex.

Con el 4-0, Boca quedó puntero de la Zona A y logró la clasificación a los playoffs del Apertura. En tanto, el Halcón se cayó de los ocho mejores y, con 19 unidades, se ubica por debajo de San Lorenzo en el noveno puesto, por la diferencia de goles.

Embed - LOS SUPLENTES DE BOCA JUGARON PERFECTO Y GOLEARON AL HALCÓN | Defensa 0-4 Boca | RESUMEN

    FUENTE: Agencia NA

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