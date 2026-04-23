La Unión Europea, dispuesta a invertir en infraestructura eléctrica para la minería en San Juan

El embajador de la Unión Europea (UE), Erik Høeg, visitó San Juan junto a una extensa delegación de embajadores del vecino continente. La comitiva mantuvo una reunión con el gobernador Marcelo Orrego y parte de su gabinete, como los ministros Gustavo Fernández y Juan Pablo Perea. Lo jugoso del encuentro es que se comunicó la intención de colaborar con la inversión para infraestructura eléctrica para el sector minero. Sobre todo, teniendo en cuenta del potencial que tiene la provincia en la extracción de cobre, con el proyecto Josemaría a la cabeza, ya que se trata de un material crítico de alta demanda mundial .

Uno de los puntos más críticos para el desarrollo minero en la provincia es el sistema energético. En este sentido, según confirmó el mismo Høeg, la UE puede servir de garantía para el acceso de inversiones clave para el sector. Puertas adentro, en la reunión, los embajadores mostraron interés en el sector eléctrico.

La provincia necesita ampliar y robustecer su capacidad eléctrica para sostener proyectos de gran escala, especialmente vinculados al cobre, y allí es donde la Unión Europea pone el foco: no solo en participar de la actividad extractiva, sino en financiar y promover obras que garanticen energía suficiente y estable. Se trata, por ahora, de ofrecimientos en evaluación por parte del Gobierno provincial, que podrían facilitar el desembarco de capitales privados y destrabar uno de los principales condicionantes para el crecimiento del sector minero.

Por otro lado, la visita tiene especial importancia ya que el próximo 1 de mayo se pone en vigencia el acuerdo de libre comercio entre la UE y el Mercosur. En este contexto, se puso sobre la mesa la situación del sector olivícola. Se planteó una preocupación concreta vinculada a los subsidios que reciben los productores europeos, lo que podría generar desventajas competitivas si avanzan reducciones arancelarias para el ingreso de esos productos al país. Sin embargo, lejos de un escenario de confrontación, desde la provincia apuntan a una lógica de complementariedad, con la idea de potenciar la producción local, fomentar inversiones y, sobre todo, trabajar en el incremento del consumo interno de aceite de oliva, que en Argentina sigue siendo muy bajo en comparación con Europa.

Una visita sin precedentes

Además de Høeg llegaron a la provincia 13 representantes de todo Europa. Gerhard Mayer, embajador de Austria; Hubert Raymond G. Cooreman, embajador del Reino de Bélgica; Tina Vodnik, embajadora de Eslovenia; Nicola Lill Lindertz, embajadora de Finlandia; John Gerard McCoy, embajador de Irlanda; Mauritz Wilhelmus Verheijden, embajador del Reino de los Países Bajos; Gonçalo Nuno Gamito Beija de Teles Gomes, embajador de la República Portuguesa; Torsten Sven Ericsson, embajador del Reino de Suecia; Péter Hlinka, embajador de Hungría; Peter Neven, ministro de la República Federal de Alemania; Bogna Ruminowicz, encargada de Negocios de Polonia; y Eran Nagan, primer consejero de la Unión Europea.

Según indicaron desde el Gobierno, se trata de una comitiva sin precedentes que demuestra el interés internacional en el desarrollo productivo de San Juan.