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Polémica

Periodistas de Casa Rosada: Milei los llamó "ratas inmundas" y aseguró que "han cometido un delito"

El presidente Milei dio sus razones para prohibirle el ingreso a la Casa Rosada a los periodistas acreditados.

Por Agencia NA
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El presidente Javier Milei se refirió en sus redes a las restricciones para el ingreso del los cronistas que cubren la actividad en Casa Rosada y sostuvo que “las basuras inmundas que se hacen llamar periodistas” han “cometido un delito y no es el único”.

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“LAS BASURAS INMUNDAS QUE SE HACEN LLAMAR PERIODISTAS (95%) parece que siempre desconocen el principio de acción y reacción. Han cometido un delito y no es el único. Se consideran por encima de la ley y de la Constitución. Obvio que jamás te contarán su delito precedente. CIAO!”, sostuvo el mandatario, en referencia a que un acreditado filmó los pasillos internos de la sede gubernamental con una cámara oculta, tras lo cual se decidió el cierre de la Sala este jueves.

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