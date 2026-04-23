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Voz presidencial

Javier Milei celebró la decisión de la Cámara del Trabajo: "No podrán detener el crecimiento que se viene para el país"

El mandatario expresó su respaldo, luego de la decisión judicial que habilita nuevamente la aplicación de la normativa cuestionada por sectores sindicales

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El presidente Javier Milei celebró en redes sociales la decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que dejó sin efecto la medida cautelar que había suspendido la aplicación de una parte significativa de la reforma laboral.

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“No podrán detener el crecimiento que se viene para el País. Viva la libertad carajo...!!!”, expresó el mandatario nacional en su cuenta de X, al momento de retuitear un posteo de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió suspender los efectos de la medida cautelar que había frenado la aplicación de gran parte de la nueva reforma laboral en la Argentina, devolviendo así plena vigencia a los artículos detenidos hasta que el tribunal se expida sobre el fondo del asunto. Con esta decisión, adoptada por la Sala VIII —integrada por la jueza María Dora González y el juez Víctor Arturo Pesino— el proceso entra en una etapa crucial al quedar a la espera de un pronunciamiento definitivo sobre la validez de los cambios aprobados por el Congreso.

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La resolución deja sin efecto la medida dictada el 30 de marzo por el juez Enrique Ojeda, que había suspendido 83 artículos de la Ley 27.802 tras la presentación de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT). Según informó el medio Infobae, el tribunal fundamentó su dictamen en lo dispuesto por el artículo 13, inciso 3, de la Ley 26.854, que establece el régimen de medidas cautelares contra el Estado, y consideró que en este caso no existían las condiciones excepcionales que justificarían el mantenimiento de la cautelar mientras se tramita la apelación.

La decisión implica que los artículos suspendidos recuperan vigencia de inmediato, hasta que la Sala VIII de la Cámara del Trabajo resuelva si confirma o revoca la medida cautelar. De acuerdo con la propia resolución resaltada en Infobae, esto significa que el paquete de reformas laborales impulsado por el Gobierno nacional vuelve a estar plenamente operativo, mientras se sustancia la discusión judicial. El dictamen subraya que será el tribunal —como órgano colegiado— el encargado de definir, en función de la entidad institucional del acto, el destino final de la cautelar.

La suspensión afecta 83 artículos y reactiva la reforma laboral

En la causa titulada “Confederación General del Trabajo de la República Argentina c/ Estado Nacional – Poder Ejecutivo Nacional s/ acción declarativa”, iniciada ante el Juzgado N° 63, la CGT objetó una parte sustancial de la reforma laboral por considerar que afecta derechos laborales y sindicales. Entre los puntos impugnados figuraron la modificación del régimen de indemnizaciones, los cambios en las condiciones para la contratación de personal, alteraciones a la jornada laboral y disposiciones que modifican la representación sindical.

El fallo de primera instancia había concedido la cautelar por entender acreditados los requisitos de verosimilitud del derecho y peligro en la demora, motivo por el cual dictó la suspensión de 83 artículos de la ley. Según detalló Infobae, el Estado nacional apeló la medida a través de la Procuración del Tesoro de la Nación, cuestionando tanto la procedencia de la cautelar como la legitimidad de la CGT para litigar y argumentando que no se verificaba un caso concreto que justificara la suspensión de una ley de alcance general.

En paralelo con la apelación sobre la cautelar, el Gobierno presentó un recurso extraordinario por “per saltum” ante la Corte Suprema para que revise directamente la suspensión de la reforma, lo que deja abierta la posibilidad de futura intervención de ese tribunal.

FUENTE: Infobae

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