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Histórico

El gobierno de Milei prohibió el ingreso de todos los periodistas acreditados en Casa Rosada

Les quitaron la huella digital a los trabajadores de los medios, tras la filmación de TN en los pasillos y la denuncia por presunto espionaje ilegal.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El gobierno de Javier Milei prohibió, a partir de este jueves, el ingreso de toda la prensa a la Casa Rosada, bajo la excusa de un presunto "espionaje ilegal".

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Fuentes oficiales afirmaron a El Destape que "se decidió quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de manera preventiva por el espionaje ilegal", una medida que es extensiva a todos los medios del país.

Desde el Gobierno agregaron que la prohibición de ingreso se debe "a la investigación que se está haciendo por los videos que salieron el último domingo en el programa de televisión de Luciana Geuna" en Todo Noticias (TN), lo cual motivó una denuncia penal de la Casa Militar contra los periodistas que llevaron a cabo la filmación.

En ese marco, afirmaron que se tomó la medida técnica de "dejar sin efecto la prórroga" a las acreditaciones que se realizó durante abril, ya que estas habían tenido como fecha límite el último día de marzo y se encontraba en marcha el proceso de reempadronamiento anual de los periodistas a la sala de prensa. "Hasta tanto no esté el nuevo reempadronamiento, no se va a habilitar el ingreso de ningún periodista a la Casa", relataron las fuentes oficiales.

El Gobierno denuncia a dos periodistas de TN y pueden ir hasta seis años presos

En una nueva avanzada del gobierno de Javier Milei contra los periodistas, previo a inhabilitar el ingreso de toda la prensa a Casa Rosada, Casa Militar denunció el último miércoles a los cronistas de TN Luciana Geuna e Ignacio Salerno, así como a directivos del canal, por haber realizado una grabación en los pasillos de la Casa Rosada.

Lejos de buscar conciliar, Milei reivindicó la acción a través de su cuenta de X. "BASURAS REPUGNANTES Me encantaría ver a esas basuras inmundas que portan credencial de periodistas (95%) que salgan a defender lo que hicieron estos dos delincuentes. Espero que esto llegue hasta los máximos responsables", afirmó, apelando a las mayúsculas-

Según repuso el portal Crónica, el escrito judicial señaló que la filmación puso en riesgo la seguridad nacional dentro de la sede de gobierno. "Bajo meros pretextos de interés público, los periodistas denunciados se ufanaron de haber burlado la seguridad presidencial".

"El objetivo de esta presentación es poner en conocimiento de la autoridad judicial el despliegue de actividades subrepticias e ilegales dentro de la Casa de Gobierno", indica el documento impulsado por Casa Militar, que tiene a su cargo la custodia del presidente.

Casa Militar sugirió posibles infracciones a los artículos 222 y 223 del Código Penal, que contemplan penas de uno a seis años de prisión por la obtención o revelación de secretos políticos o militares. "La investigación deberá determinar si los denunciados incurrieron en estos u otros delitos".

Por último, la Casa Militar afirmó: "El video muestra de forma inequívoca que el autor del informe registró sin filtro la actividad de la sede principal del Gobierno mediante una grabación subrepticia", ya que la filmación se habría realizado con "lentes inteligentes", sin conocimiento de los funcionarios ni autorización de los responsables de seguridad.

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