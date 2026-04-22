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Paolo Rocca se reunió con Macri y le pidió que el PRO compita en las elecciones de 2027

El encuentro se realizó en la residencia del titular del Grupo Techint e incluyó un extenso análisis sobre la situación económica del país y el rumbo político del gobierno de Javier Milei.

Por Agencia NA
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El empresario Paolo Rocca particpó de una reunión con el ex presidente Mauricio Macri en la que le planteó la necesidad de que el PRO tenga un rol activo en las elecciones de 2027, en un contexto de tensiones políticas y reconfiguración del escenario opositor.

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El encuentro se realizó en la residencia del mandatario del Grupo Techint y, según trascendió, incluyó un análisis sobre la situación económica del país y el rumbo político del Gbierno Nacional.

Cómo pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, Rocca le transmitió a Macri la importancia de sostener una alternativa política con identidad propia dentro del espacio no peronista, y argumentó que el PRO debería participar de manera competitiva en las próximas vitaciones presidenciales.

La conversación también estuvo atravesada por el malestar de algunos sectores con ciertas decisiones del Gobierno Nacional, en un contexto donde la relación entre Milei y parte del denominado “círculo rojo” muestra señales de tensión.

En ese marco, Macri viene manteniendo encuentros reservados con distintos actores políticos y económicos, mientras crecen las especulaciones sobre su posible protagonismo de cara a 2027, ya sea como candidato o como articulador de un espacio opositor.

La reunión con Rocca se inscribe en esa dinámica y refuerza la idea de que el PRO busca reposicionarse en el tablero político, en momentos en que se debate su vínculo con La Libertad Avanza y su estrategia electoral futura.

De esta manera, el planteo del empresario suma presión para que el macrismo defina su rol en los próximos años, en un escenario político que comienza a proyectarse hacia las elecciones presidenciales de 2027.

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