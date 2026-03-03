¿Se sienten ofendidos los empresarios por las críticas de Milei?: responde Dragonetti, amigo de Paolo Rocca

A sus 76 años, Hugo Dragonetti sigue siendo una de las voces más influyentes del sector de la construcción en el país. Titular de Panedile S.A., su nombre está íntimamente ligado al desarrollo de la infraestructura estratégica de San Juan en las últimas décadas, pero también a la polémica judicial por su procesamiento en la Causa Cuadernos . En diálogo exclusivo con Paren las Rotativas , el empresario analizó el duro discurso del presidente Javier Milei ante el Congreso , defendió el rol del empresariado, habló de la crisis de la obra pública y proyectó un nuevo escenario apalancado por la minería y la participación privada en infraestructura.

La entrevista se dio horas después de que el Presidente profundizara sus críticas contra el sector empresario. Consultado sobre si se sintió aludido u ofendido, Dragonetti fue tajante: “No, a mí no me ofendió. Hay que respetar al Presidente. La Argentina no se construye con peleas que no conducen a nada. Yo me quedo con otras cosas importantes que dijo”.

Incluso cuando se lo mencionó en relación con otros empresarios cuestionados públicamente, evitó confrontar. “Nosotros somos empresarios, no hacemos política. Tratamos de adecuarnos al dirigente que el pueblo elija. Hoy el camino lo está marcando Milei y nosotros tratamos de acompañar esa ruta”, afirmó.

Dragonetti adoptó un tono conciliador y buscó bajar la tensión generada por las declaraciones del presidente Javier Milei. Destacó, además, que conoce personalmente a Paolo Rocca, a quien consideró una excelente persona y uno de los grandes empresarios argentinos. Aclaró que él no utiliza el apodo “Don Chatarrín” -atribuyéndolo exclusivamente al Presidente- e insistió en la importancia de respetar la investidura presidencial.

El titular de Panedile confirmó que su empresa participará del evento “Argentina Week” en Nueva York, donde asistirán gobernadores y funcionarios nacionales, y destacó que el sector privado debe asumir un rol activo en la nueva etapa económica. “Estamos participando en las privatizaciones de corredores viales. Hemos hecho una oferta por el corredor más grande, de 1.350 kilómetros. Somos de los pocos grupos que llevamos la carta de un banco ofreciendo financiamiento. Hay que financiar alrededor de 100 millones de dólares. No es fácil”, explicó.

En ese sentido, defendió el modelo de concesión que impulsa el Gobierno nacional: “Gana el que ofrece el menor valor de peaje. Si el Presidente quiere que el sector privado financie, bueno, nosotros vamos a estar ahí”.

Sin embargo, reconoció el impacto devastador que tuvo la paralización de la obra pública tradicional. “La baja fue tremenda, casi del 87%. Fueron dos años durísimos para el sector. Ha costado muchos puestos de trabajo y muchas obras paradas”, admitió. Y fue claro ante una pregunta de fondo: “¿Se puede un país sin obra pública? No”.

Embed - Hugo Dragonetti, dueño de la constructora Panedile

San Juan ocupa un lugar central en su historia empresarial. Bajo las gestiones de José Luis Gioja y Sergio Uñac, Panedile lideró las obras más emblemáticas de la provincia. Dragonetti participó en la construcción de los diques Dique Caracoles y Dique Punta Negra, y en distintas etapas del proyecto Dique El Tambolar. Sobre este último, cuya ejecución fue rescindida tras el cambio de esquema energético nacional, Dragonetti reveló que no compartió la decisión de suspenderla. “Yo me opuse a la suspensión. Creía que había alguna posibilidad más en el tiempo. Pero no hubo consenso. Era lógico desde el punto de vista del funcionario que no tenía los recursos”, señaló.

Explicó que el proyecto estaba estructurado sobre la venta de energía hidroeléctrica a valores diferenciales que se modificaron con la llegada de Milei. “La energía que se vendía a 120 dólares pasó a valer 60. El flujo futuro se redujo muchísimo y el fideicomiso dejó de recaudar. Fue un golpe muy fuerte”. No obstante, destacó el impacto estructural de aquellas obras: “San Juan se quedó con dos diques que hoy son fundamentales para riego, energía, control de inundaciones y turismo. Además generan recursos para la provincia”.

También recordó otras intervenciones de su empresa, como la construcción del Teatro del Bicentenario y tramos clave de la Ruta Interlagos y de la autopista hacia el Sur provincial. “En muy pocas provincias se logran estructurar obras de esta magnitud. Son desafíos ingenieriles enormes. Humildemente, participamos y terminamos obras que son para la historia en San Juan”, afirmó.

En el nuevo escenario, Dragonetti ve en la minería la principal oportunidad de reactivación. Confirmó que Panedile fue invitada a participar en licitaciones vinculadas al proyecto Vicuña y que también observa movimiento en Salta y Jujuy. “Creo que el boom de la minería va a tener mayor impacto que el de Oil & Gas en nuestro sector. En San Juan hay algo muy importante: el consenso social. Eso no lo tiene ninguna otra provincia minera”, aseguró. “El inversor extranjero te habla de San Juan como una marca. Si está en San Juan, vamos, dicen. Eso es fruto de una política de Estado que se mantuvo en el tiempo”, agregó.

image

Su exposición pública trasciende el ámbito estrictamente empresarial. Dragonetti está procesado en la Causa Cuadernos y recientemente ofreció una reparación económica cercana al millón de dólares para acogerse a la figura de “reparación integral”, mecanismo previsto en el Código Penal que podría extinguir la acción penal. El ofrecimiento fue rechazado en primera instancia y se encuentra en revisión.

“No es que los empresarios fuimos a decir ‘queremos pagar y terminar esto’. El tribunal nos preguntó si estábamos interesados en sumarnos. Tengo 76 años, este juicio puede durar siete u ocho más. Estoy cien por ciento seguro de que voy a salir bien, pero no me interesa que sea dentro de diez años”, explicó.

Sobre los aportes que admitió en la investigación, fue claro: “Yo declaré que hice una contribución política para aportes electorales. Nunca lo negué. Fui y me presenté solo. Aprendimos la lección. No lo hacemos más”.

En el tramo final de la entrevista, dejó una definición que sintetiza su vínculo con la provincia: “Tengo mucho cariño por San Juan. Es muy difícil concretar proyectos de esta magnitud. Las provincias tienen ríos y no logran hacer diques. Nosotros participamos en obras emblemáticas y estamos orgullosos. Espero volver a trabajar pronto en la provincia”.