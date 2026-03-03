martes 3 de marzo 2026

Asunción oficial

El Comandante Mayor Raúl Alberto Sangiuliano, el nuevo Jefe de Gendarmería para San Juan y Mendoza

El nuevo jefe de la X Región, que asumió el lunes en la Ciudad de Mendoza, juró fidelidad y respeto a la Constitución Nacional

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Mendoza y San Juan cuentan con nuevo Jefe de Gendarmería. Se trata del comandante Mayor Raúl Alberto Sangiuliano, quien asumió y juró en la ciudad de Mendoza como titular de la Región X, jurisdicción que comprende a ambas provincias cuyanas. El acto fue encabezado por el Subjefe de la Gendarmería Nacional Argentina, Comandante General Aníbal Ariel Bronzetti.

Durante el acto, Sangiuliano prestó juramento de fidelidad y respeto a la Constitución Nacional. La ceremonia contó con la presencia de familiares, autoridades locales y personal retirado de la fuerza.

La apertura estuvo a cargo del Jefe de Tropas, Comandante Principal Juan Manuel Céspedes, quien presentó los efectivos formados al Subjefe de la institución, que posteriormente saludó al personal.

image

Bajo la interpretación de la banda de música de la Policía de Mendoza “Cabo 1° Gustavo Ramet”, se entonó el Himno Nacional Argentino. Luego, el capellán presbítero Gustavo de Majo ofreció una invocación religiosa.

En el transcurso del acto se dio lectura a la disposición correspondiente al proyecto de creación de la nueva Jefatura de Región X y al mensaje de tráfico oficial que formalizó la designación de Sangiuliano en el cargo. La ceremonia concluyó con el pasaje de desfile en honor a las autoridades y el anuncio formal de finalización por parte del Jefe de Tropas.

FUENTE: Diario Uno con información de Gendarmería Nacional

