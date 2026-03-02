lunes 2 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Deceso

El comunicado de Ausonia por la muerte de "Pablito" Vitale, el socio de 81 años que falleció en un forcejeo durante los carnavales

Pablito Vitale tenía 81 años y fue empujado durante una gresca entre menores que se produjo en el interior del club, mientras se hacía el baile de carnaval. Desde la institución emitieron un comunicado, el primero tras el fallecimiento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
pablo vitale 2

Los tradicionales carnavales de Ausonia se vieron empañados por un lamentable suceso, este fin de semana, cuando murió "Pablito" Vitale, un socio de 81 años que fue empujado durante un forcejeo con adolescentes. Producto del golpe en su cabeza murió y ahora la Justicia investiga las circunstancias que involucrarían a un adolescente de 16 años.

Lee además
en escuelas sanjuaninas este verano instalaron 600 aires acondicionados
Obras clave

En escuelas sanjuaninas este verano instalaron 600 aires acondicionados
las reliquias de santa bernardita llegan a san juan: dos dias para vivir lourdes de cerca
Fe y emoción en la provincia

Las reliquias de Santa Bernardita llegan a San Juan: dos días para vivir Lourdes de cerca

Desde el club, emitieron un comunicado a la sociedad lamentando el suceso y despidiendo a Vitale como "un querido socio y amigo".

"Durante muchos años fue parte de la vida cotidiana de nuestra institución, compartiendo momentos, conversaciones y afectos que hoy cobran un valor aún más significativo", escribieron en el texto publicado en las redes sociales del club.

Para cerrar, escribieron: "Acompañamos con sincero respeto a su familia, amigos y a todos quienes sienten su partida".

pablito vitale
Temas
Seguí leyendo

El guía de los Alpes que quedó impactado por la inmensidad sanjuanina: "Aquí te tratan mejor que en muchos países de Latinoamérica"

Emi Voiro: un horizonte con aroma de escenario tras una complicada y larga reconstrucción

El bizarro robo que sufrió Radio Colón: dicen que la ladrona es una señora

Cómo validar el boleto escolar y docente gratuito en la SUBE

¡Anotate!: abren las inscripciones para los talleres de marzo en el Mercado Artesanal

Esta vez, un sanjuanino ganó casi $20.000.000 en el Quini 6: los números de la suerte

San Juan inicia el ciclo lectivo en un contexto de paro docente nacional

"Mi vida puede cambiar de un momento a otro": el crudo testimonio de un sanjuanino en Nueva York frente a la cacería del ICE

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El Mercado Artesanal abre las inscripciones para talleres de marzo.
Cupos limitados

¡Anotate!: abren las inscripciones para los talleres de marzo en el Mercado Artesanal

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Grupo de personas al frente del Club Ausonia tras el grave hecho ocurrido en la madrugada de este domingo.
Capital

Un anciano murió tras ser empujado en medio de un forcejeo en el Club Ausonia: un menor quedó en la mira

Detienen a supuestos inversores y los imputan por más de 30 estafas: la mayoría de las víctimas son feligreses de una iglesia
Judiciales

Detienen a supuestos inversores y los imputan por más de 30 estafas: la mayoría de las víctimas son feligreses de una iglesia

Quién era Pablito Vitale, el querido socio de Ausonia que murió tras un forcejeo en los carnavales del club
Conmoción

Quién era "Pablito" Vitale, el querido socio de Ausonia que murió tras un forcejeo en los carnavales del club

Impactante choque en Avenida Libertador con cinco heridos: sus identidades y partes médicos
Imágenes

Impactante choque en Avenida Libertador con cinco heridos: sus identidades y partes médicos

Aseguran que la megaestafa de Branka Motors sería de $500.000.000: los tres imputados seguirán presos
Fraude millonario

Aseguran que la megaestafa de Branka Motors sería de $500.000.000: los tres imputados seguirán presos

Te Puede Interesar

En escuelas sanjuaninas este verano instalaron 600 aires acondicionados
Obras clave

En escuelas sanjuaninas este verano instalaron 600 aires acondicionados

Por Redacción Tiempo de San Juan
Llegó el ventarrón al Gran San Juan: mirá las fotos y videos
Pronóstico

Llegó el ventarrón al Gran San Juan: mirá las fotos y videos

Cristian Escalante, el sospechoso frente al juez de garantías.
Golpe a una distribuidora

Dictaron la prisión preventiva para el presunto ladrón que entró a una abastera de carne y robó $3.000.000

Le pegaron a una embarazada para robarle el celular en Concepción y perdió el bebé
Terrible

Le pegaron a una embarazada para robarle el celular en Concepción y perdió el bebé

El comunicado de Ausonia por la muerte de Pablito Vitale, el socio de 81 años que falleció en un forcejeo durante los carnavales
Deceso

El comunicado de Ausonia por la muerte de "Pablito" Vitale, el socio de 81 años que falleció en un forcejeo durante los carnavales