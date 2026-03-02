El comunicado de Ausonia por la muerte de "Pablito" Vitale, el socio de 81 años que falleció en un forcejeo durante los carnavales

Los tradicionales carnavales de Ausonia se vieron empañados por un lamentable suceso, este fin de semana, cuando murió "Pablito" Vitale , un socio de 81 años que fue empujado durante un forcejeo con adolescentes. Producto del golpe en su cabeza murió y ahora la Justicia investiga las circunstancias que involucrarían a un adolescente de 16 años.

Desde el club, emitieron un comunicado a la sociedad lamentando el suceso y despidiendo a Vitale como "un querido socio y amigo".

"Durante muchos años fue parte de la vida cotidiana de nuestra institución, compartiendo momentos, conversaciones y afectos que hoy cobran un valor aún más significativo", escribieron en el texto publicado en las redes sociales del club.

Para cerrar, escribieron: "Acompañamos con sincero respeto a su familia, amigos y a todos quienes sienten su partida".