martes 3 de marzo 2026

Resolución

UPD masivo en San Juan: aseguran que clausuraron la fiesta de la que iban a participar 16 escuelas de la provincia

Estaba prevista la presencia de 400 alumnos en el evento. La decisión fue tomada para resguardar la seguridad de los jóvenes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
UPD.webp

Finalmente, el mega Último Primer Día (UPD) que se iba realizar el 3 de marzo y fue organizado por alumnos de 16 escuelas de la provincia fue suspendido. La información fue confirmada por los jóvenes que organizaban en evento, aunque no se sabe aún si se debió a una clausura de la Policía de San Juan o fue una decisión del dueño de la finca de Pocito donde iba a realizarse el evento, ante la repercusión que generó la noticia de una fiesta sin precedentes.

Lo que sí se supo este lunes por la tarde es que en los grupos de WhatsApp donde los adolescentes se organizaban para la realización del mega evento, se comunicó la suspensión del mismo.

Estaba prevista la presencia de aproximadamente 400 estudiantes que habían planeado la fiesta con DJ en una quinta. Cabe destacar que Tiempo de San Juan había anticipado este festejo sin precedentes en San Juan. Lo que iba a ser un festejo del UPD terminó en la nada en las últimas horas.

Desde la organización habían detallado a Tiempo de San Juan que se iban a juntar cerca de las 23:00 horas del 3 de marzo en una quinta donde habría un DJ para bailar durante toda la noche. Indicaron que la idea era permanecer ahí hasta el 4 de marzo y asistir a la escuela amanecidos en lo que llaman “el último primer día”. Precisamente, destacaron que la jornada sería “muy controlada”, ya que contaban con 10 efectivos de seguridad, además de haber contratado sonido e iluminación.

En los festejos se esperaba la participación de 400 estudiantes de diferentes establecimientos educativos que celebrarían juntos el acontecimiento que, año tras año, realizan los jóvenes sanjuaninos. Estarían presentes integrantes de la Escuela Boero, CESAP, Fanzolato, Colegio Fray Mamerto Esquiú, Colegio Modelo, El Prado, Santa Bárbara, San Bernardo, Santo Domingo, Colegio del Tránsito, Dante Alighieri, entre otros. Los estudiantes planificaron la juntada a través de un grupo de WhatsApp con un representante de cada curso, donde acordaron los diferentes aspectos requeridos para la realización de la actividad.

Aunque las autoridades escolares advirtieron sobre posibles sanciones si los alumnos llegaban en estado de ebriedad, señalaron que muchos estudiantes no respetan estas normas y terminan el primer día de clases durmiendo en el aula o siendo retirados por sus padres debido al cansancio.

El UPD es una sigla que significa Último Primer Día; es un festejo que realizan los estudiantes que comienzan su último año del secundario. Se hace la noche previa al inicio de clases y consiste en reunirse con compañeros para celebrar, compartir música, juegos y comida. Luego del festejo, todos concurren al colegio sin dormir para vivir por última vez el ingreso como alumnos de secundaria. Con el paso del tiempo, este festejo se ha convertido en uno de los más importantes, ya que es de los más esperados al momento de ser promoción.

Temas
