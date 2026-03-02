En escuelas sanjuaninas este verano instalaron 600 aires acondicionados

La Dirección de Mantenimiento y Obras Menores , dependiente del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía , ejecutó durante el receso estival un esquema de intervenciones que permitió que los edificios escolares de la provincia se encuentren en condiciones para el inicio del ciclo lectivo 2026, conforme al calendario previsto, en el marco de la política de mejora de la infraestructura educativa impulsada por el Gobierno de San Juan.

Entre los principales ejes se destaca la mejora de las condiciones térmicas, con la instalación de más de 600 equipos de aire acondicionado en aproximadamente 150 edificios escolares, acompañada por el reacondicionamiento de las instalaciones eléctricas necesarias para su correcto funcionamiento.

Las tareas realizadas durante los meses de enero y febrero se concentraron en aspectos estructurales y funcionales. Entre las principales intervenciones se destacan la reparación y renovación de cubiertas de techo, trabajos integrales de pintura interior y exterior y mejoras generales en los edificios.

Asimismo, en distintos establecimientos se llevaron adelante obras de refuncionalización y construcción de baños, mejoras y construcción de cocinas y la ejecución de techados en patios institucionales, especialmente en jardines de infantes (ENI).

Los trabajos cuentan con la conformidad de los equipos directivos, que acompañaron su ejecución. Las obras, desarrolladas de manera interministerial junto al Ministerio de Educación, permiten que los edificios escolares se encuentren en condiciones para el inicio del ciclo lectivo, sin afectar el normal desarrollo de la actividad escolar.

Durante 2025, las acciones de mantenimiento y mejora alcanzaron a más de 450 edificios escolares, donde funcionan más de 1.200 escuelas en toda la provincia.

Las intervenciones permitieron avanzar en un modelo de trabajo planificado, con presencia continua de obras a lo largo del año. Otro frente prioritario fue la impermeabilización de cubiertas, con trabajos realizados en 235 edificios escolares y la intervención de más de 63 mil metros cuadrados, lo que permitió una reducción significativa de reclamos tras las lluvias registradas en la provincia. Además, se avanzó en la pintura integral y el acondicionamiento general de más de 200 edificios escolares.

Planificación anticipada y obras previstas para 2026

Con el objetivo de garantizar que las escuelas estuvieran en condiciones antes del inicio de clases, durante noviembre de 2025 se realizaron los relevamientos necesarios para planificar el operativo del receso estival. Estas tareas se llevaron adelante de manera conjunta entre equipos técnicos, directivos e inspectores, lo que permitió ejecutar las obras con previsibilidad, orden y mayor eficiencia.

De cara a 2026, está previsto continuar y profundizar las intervenciones en función de las necesidades reales de cada edificio. Las prioridades serán dar continuidad a los trabajos en cubiertas de techo, pintura, mejoras en instalaciones eléctricas, refuncionalización de baños y cocinas y la ejecución de techados puntuales en patios escolares.

Las obras se ejecutan a través de la Dirección de Mantenimiento y Obras Menores, dependiente del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, en articulación permanente con el sistema educativo provincial.