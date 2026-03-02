lunes 2 de marzo 2026

Impactante choque en Avenida Libertador con cinco heridos: sus identidades y partes médicos

El siniestro ocurrió en la esquina con calle Las Heras que desde hace unos días es de doble sentido.

Por Redacción Tiempo de San Juan
En la madrugada de este lunes se produjo un violento choque en la esquina de Avenida Libertador y Las Heras, en Capital. Un auto colisionó con una moto y después impactó contra una palmera ubicada en el bulevar de Libertador, quedando destrozado. Producto de este accidente se registraron cinco heridos: el conductor del rodado menor y los cuatro jóvenes que iban en el Fiat Uno.

Según el parte brindado por la Justicia, todos los protagonistas terminaron con traumatismo encefalocraneano (TEC) y politraumatismos, pero estarían fuera de peligro.

Sobre la filiación de los involucrados, fuentes judiciales dijeron que el conductor de la moto Corven 150cc era Sebastián Nahuel Sanginez (21). El Fiat Uno era conducido por Mateo Espósito (21) y lo acompañaban Daniza Abril Tumbarello (20), Gerónimo Sánchez (20) y Ana Sol Varela (22).

Sobre la mecánica del suceso, indicaron que la moto circulaba por Las Heras de norte a sur y que, al llegar a la rotonda con Avenida Libertador, impactó con el auto que iba de este a oeste.

Un dato no menor es que el motociclista no iba en contramano, ya que de manera provisoria -por una obra de construcción- Las Heras es doble mano.

El caso recayó en manos de la UFI Delitos Especiales N° 6, a cargo del fiscal Sebastián Gómez y el ayudante fiscal Adrián Elizondo. En el lugar también trabajó personal de Policía Científica y la Comisaría 4ta.

